A Illa retrocede cuatro décadas a través de los ojos de un fotógrafo

Entrar en la sala de exposiciones del Auditorio de A Illa es un auténtico regreso al pasado a través del medio centenar de instantáneas realizadas por el fotógrafo compostelano Manolo Blanco. Todas ellas fueron realizadas entre 30 y 40 años atrás y se centran en una única cuestión, el marisqueo, tanto a pie como a flote, recorriendo desde el duro trabajo en el mar hasta la subasta en la lonja, cuando todavía se clasificaban a mano las almejas y se colocaban en pequeños montones en el suelo.

Blanco reconoce que ver a las gentes del mar, sobre todo en A Illa, era algo que "me encantaba y siempre trataba de plasmarlo a través de mi objetivo cuando todavía esto no tenía la cantidad de visitantes que ahora posee". En esas instantáneas se reconoce a mucha gente, entre ellos, al actual patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, cuando todavía era un joven marinero. La muestra permanecerá en la sala de exposiciones del Auditorio durante todo el mes de noviembre. La edil de Cultura, Rosi Viana, apuntó en la presentación de la muestra que "son todo imágenes que reflejan el vínculo especial que A Illa siempre ha tenido con el mar y en la que se pueden ver muchas caras conocidas que hoy ya no se encuentran entre nosotros". Las fotos fueron realizadas en los años 70 (blanco y negro) y en la década de los 80 (color).