La huelga en Bershka cumple una semana con un plus de 50 euros como escollo

Las trabajadoras de Bershka en la provincia de Pontevedra (una tienda en Vilagarcía, otra en la ciudad del Lérez y tres en Vigo) cumplen una semana de huelga. La plantilla celebró ayer una nueva asamblea en la que decidió por unanimidad continuar con este paro de carácter indefinido.

Según explica CIG en un comunicado, las empleadas de esta firma de Inditex consideran insuficiente la propuesta económica de la empresa, que accedió a abonarles el plus de 80 euros que cobran sus compañeras de A Coruña pero no el de 50 euros. Durante la negociación, las delegadas sindicales se mostraron dispuestas a rebajar la cantidad a 25 euros para desbloquear el conflicto, pero Bershka ofreció solo 10.

Con respecto a otras reivindicaciones sí que se ha llegado a acuerdo, como por ejemplo en el aumento del tiempo de descanso, lactancia, vacaciones, licencias y permisos o incapacidad permanente, entre otras. Pero no en el plus salarial, por lo que las trabajadoras solicitaron la mediación del AGA y no hay fecha para retomar los contactos. Hoy a mediodía volverán a concentrarse frente a la sede central de Inditex, en Arteixo.