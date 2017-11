El Concello rechaza la modificación puntual del PXOM para "el nuevo plan" portuario

La tramitación urbanística para ajustar en los papeles la nueva realidad de la superficie portuaria provoca un nuevo enfrentamiento entre el gobierno municipal de Vilagarcía y la dirección del Puerto. Entre ambos frentes está el grupo municipal del Partido Popular y, por parte del gobierno local, también se pretende involucrar a la Xunta de Galicia. El gobierno municipal se escuda en unas supuestas directrices de la administración autonómica para denegar la modificación puntual del PXOM en paralelo a la tramitación del cambio en el Plan Parcial del Puerto.

La portavoz del equipo de gobierno socialista en Ravella, Tania García, afirmó ayer que "fue la Xunta la que denegó la tramitación del nuevo Plan Especial del Puerto a través de una modificación puntual del PXOM", como solicitó la Autoridad Portuaria. Pero estas declaraciones desdicen las propias manifestaciones del gobierno municipal a través de una nota de prensa de hace un año, que García Sanmartín reiteró esta semana, lo que ha provocado un gran malestar en la dirección del Puerto.

La portavoz socialista reiteró esta semana el contenido de una nota de prensa municipal de hace un año en la que se decía que "la modificación puntual del Plan Especial del Puerto para la ordenación de sistema general portuario solo podrá tramitarse una vez que sea aprobada definitivamente o bien una modificación puntual del PXOM o bien una revisión de este documento, que es lo que en estos momentos gestiona el Concello. En ese comunicado también se dice que el departamento de Urbanismo de la Xunta abre la posibilidad de que la tramitación de ambos planeamientos pueda hacerse de forma simultánea y advierte de que "en ningún caso se podrá aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial sin que previamente sea aprobada definitivamente la modificación del Plan Xeral".

En base a estas declaraciones la Autoridad Portuaria solicitó inmediatamente el inicio del trámite de modificación puntual del PXOM, de la que no ha vuelto a tener respuesta oficial.

El ente portuario "lamenta que el gobierno municipal esté actuando con una sistemática falta de transparencia en lo que a la tramitación de iniciativas urbanísticas promovidas por este organismo se refiere, obviando los cauces habituales para la comunicación entre administraciones", ya que no ha dado respuesta oficial a sus escritos y solo le contesta a través de comunicados públicos que se desdicen.

También denuncia "las flagrantes contradicciones en las que incurre el gobierno local en sus declaraciones" y le contesta a Tania García que la Autoridad Portuaria no ha promovido un nuevo Plan Especial sino una modificación del mismo y que tampoco la Xunta ha denegado que este trámite se realice a través de una modificación puntual del PXOM.

El Puerto sigue defendiendo la figura de modificación puntual del planeamiento urbanístico argumentando que los plazos son más breves que los esperables para una revisión integral.

Reitera que los trámites son imprescindibles "para avanzar en el proyecto de incorporación del muelle de O Ramal a la zona portuaria orientada a la interacción puerto-ciudad".

La parcela del hotel

La calificación de la parcela de A Concha/O Ramal, propiedad de la Autoridad Portuaria, para uso hotelero, que ya figuraba en el Plan Especial del Puerto, pero que también debe ser refrendada por el Concello al desafectarse y quedar fuera del uso dotacional portuario, es uno de los principales puntos de fricción entre ambas administraciones.

El Puerto mantiene que se trata de un acuerdo firmado por ambas corporaciones, que incluía unos compromisos que fueron cumplidos por su parte. Pero el gobierno municipal rechaza la construcción de un hotel en esos terrenos y dice que hay solares y edificios de sobra para esta infraestructura turística en el municipio sin necesidad de crear una nueva barrera al mar.

"Fue la Autoridad Portuaria quien renunció al hotel al desafectar los terrenos en los que sí podría construir ese edificio. Si realmente fuese esa la intención, la parcela seguiría con su calificación y no la desafectarían. Lo que ocurre es que la intención de la Autoridad Portuaria no es facilitar la construcción de un hotel sino monetarizar unos terrenos que en su fía fueron ganados al mar con el consentimiento de la ciudad. Continuando en el plan especial no podría vender esa parcela, sino hacer una concesión administrativa; sacándola del Plan Especial sí podría venderla, que es lo que realmente quiere, pero para eso necesita que el Concello apruebe una recalificación que, desde luego, mientras nosotros gobernemos no se va a producir" declaró Tania García.

El Puerto, por su parte, demanda el cumplimiento del acuerdo urbanístico anterior.