Una avería eléctrica en Cambados deja sin luz a más de 7.000 usuarios de O Salnés

Una avería eléctrica, probablemente provocada por la intensa lluvia que cayó en la jornada de ayer, supuso un importante colapso en la red de Cambados, dejando sin luz a más de 7.000 usuarios en toda la comarca, algunos de ellos, durante casi dos horas. Los vecinos de todos los entornos afectados comenzaron a notar problemas en el suministro de energía eléctrica ya desde primera hora de la mañana.

Sin embargo, no fue hasta después del mediodía cuando se registró el apagón importante. La empresa responsable de la red, Gas Natural Fenosa, recibió la alerta sobre las 12.39 horas, movilizando un equipo de operarios para tratar de solucionarla lo antes posible. La avería se localizó en la línea denominada como Cambados 5.

El corte de luz afectó a todo tipo de sectores ya que el apagón en Cambados fue general, pero también lo fue en localidades como A Illa, que cuenta con una empresa de suministro energético propia, la Compañía de Electrificación, que se vio afectada al ser la línea Cambados 5 desde la que le llega la electricidad con la que surte en el pequeño municipio arousano.

Vilanova y Vilagarcía también sufrieron el corte, aunque en zonas rurales como Tremoedo, A Manga o Aralde. Entre los principales afectados se encuentran los negocios de hostelería, que durante dos horas no pudieron emplear las máquinas de café, o establecimientos de alimentación con congelados. Incluso la actividad municipal se vio comprometida en municipios como Cambados y A Illa, al no poder acceder los funcionarios a los ordenadores ante la falta de suministro eléctrico. La situación causó malestar entre un buen número de los usuarios afectados, muchos de los cuales llamaron a la empresa para pedir explicaciones, aunque solo les comunicaron que se trataba de un fallo en la red y que estaban tratando de solucionarlo lo antes posible. No se descarta que algunos establecimientos soliciten compensaciones por lo ocurrido durante gran parte de la mañana de ayer.

Poco a poco, el suministro eléctrico se fue recuperando. Según los datos que maneja Gas Natural Fenosa, entre los 40 y los 54 minutos después del registro de la incidencia, el 34% de los usuarios del servicio comenzaron a recuperarlo. Así, zonas como el campo de fútbol, Fefiñáns y la avenida de Madrid de Cambados fueron las primeras en retornar a la normalidad. El resto del casco urbano tardó 70 minutos en recuperar la energía eléctrica. Los últimos clientes, los situados en la avenida de Vilariño de Cambados, tuvieron que aguardar hasta las 14.20 horas para volver a la normalidad. En el resto de municipios, el servicio se fue recuperando de manera paulatina.