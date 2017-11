Suárez: "Vilagarcía es hoy una 'leira' abierta a cualquier área comercial que quiera implantarse con varias tiendas"

La portavoz del grupo municipal del PP expone que no sabe los motivos del gobierno para ocultar los problemas con el PXOM, pero sospecha que tienen relación con la decisión de suspender en su día las licencias para la concesión de áreas comerciales en el término municipal, porque el plazo caducó en febrero de 2016 y como no se aprobó provisionalmente la revisión del PXOM no se pudo continuar automáticamente con la suspensión de las licencias.

En consecuencia, Elena Suárez recuerda que "Vilagarcía es hoy una leira abierta a cualquier área comercial que quiera implantarse en el municipio con varias tiendas, incluido Alcampo", al que en su día se le obligó a modificar el proyecto y renunciar a los locales anexos porque estaban suspendidas las licencias de áreas comerciales.

La representante del Partido Popular recuerda que legalmente el Concello de Vilagarcía no puede volver a acordar, por el plazo de cuatro años, otra suspensión de licencias; salvo que ésta sea automática por la aprobación inicial de la revisión del planeamiento.

Este trámite parece que va para largo porque primero, en el transcurso de este año, el Concello deberá resolver la solución para poder continuar con la redacción de la revisión urbanística. La alternativa que parece más corta es la cesión, por parte de Eptisa, del contrato para la redacción del planeamiento a favor de sus exempleados que crearon una empresa redactora de documentos urbanísticos, porque estos técnicos son los que llevaron hasta ahora toda la tramitación de Vilagarcía. Una vez desbloqueado este problema podrá reanudarse el trabajo para entregar los documentos que solicitó la Xunta.