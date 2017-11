José Ramón Abal dinamita el cuatripartito y fuerza a la alcaldesa a elegir entre Charlín o él

José Ramón Abal ha situado al gobierno cuatripartito de Cambados en una situación con tintes apocalípticos. El concejal de Urbanismo, Obras y Servicios ha sido rotundo en sus afirmaciones al señalar que "este gobierno está roto y ya no tiene ningún sentido".

El motivo del punto de no retorno fijado por Abal no es otro que las desavenencias que mantiene "desde hace meses" con Xurxo Charlín, portavoz municipal y a la sazón concejal de Economía del gobierno encabezado por Fátima Abal.

Las fricciones entre los representantes de Cambados Pode y Somos Cambados han producido en José Ramón Abal una situación de desgaste que se ha visto agudizada al entender que Charlín "usurpa mis atribuciones como concejal con la simple intención de humillar, fastidiar y despreciarme como político y como persona".

Abal señala además que tiene razones de peso para sentirse "sin la capacidad de gobernar mis áreas y seguir adelante con mis funciones. Otras personas están usurpando mis funciones. Ese es el momento que uno explota. Llevo aguantando mucho, pero el desprecio es inadmisible e injustificable".

La gota que colmó el vaso es la presencia el pasado lunes de Xurxo Charlín en las obras que se están realizando conjuntamente con el Concello de Ribadumia en el polígono industrial cuando el propio Abal estaba en Madrid con cuestiones relacionadas con la Capital Europea del Vino. "Tengo la competencia en la contratación de obras y me mandaron a las seis de la mañana unas fotos del portavoz municipal visitando unas obras. Parece que todo vale con tal de salir en una foto. Todo el mundo tiene derecho a defender sus áreas y eso es lo que quiero hacer".

También se refiere José Ramón Abal a lo sucedido en la mesa de contratación para esas mismas obras en el Polígono de O Salnés. "Me encontré con que el presidente de la mesa de apertura de sobres era Xurxo Charlín cuando es el concejal de Economía, y yo figuraba como vocal. Me pareció una humillación y en la segunda mesa ya no estuve. La semana pasada también le tuve que corregir públicamente por informar indebidamente de unas obras. Esto crea una situación de desconfianza que hace que el cuatripartito no tenga sentido. Se usurpa el pacto de gobierno".

Insistió el representante de Cambados Pode en su malestar con el proceder de Charlín al apuntar que "soy el concejal de Obras en todo el término municipal de Cambados. El puede estar en la foto, pero usurpando mis competencias no. En una mesa de contratación aparece como presidente para humillar, despreciar a este concejal delante de los técnicos y funcionarios de Cambados y Ribadumia. La persona que actúa así de esta manera lo hace adrede y no es un despiste. Yo también me equivoco y pido perdón cuando me equivoco. Con el portavoz municipal no tengo ninguna área que se solape. Están muy claras las áreas del portavoz y las mías".

La alcaldesa ya fue informada por el propio José Ramón Abal de su postura. La situación de ultimátum generada fue claramente definida por el propio edil crítico con el funcionamiento del cuatripartito, "mi prioridad es seguir apoyando a la alcaldesa, pero tendrá que tomar decisiones. Me puede destituir a mí también. El cuatripartito no tiene sentido cuando se boicotea a un concejal".

Del mismo modo, el edil de Urbanismo dejó bien claro que "voy a seguir trabajando a la espera de que la alcaldesa tome una decisión. Nos marcaremos un tiempo prudencial, lo que estime la alcaldesa, pero tendrá que tomar decisiones". El mensaje de Abal también va cargado de mucha ambigüedad puesto que subraya que "yo no pido la cabeza de nadie", si bien reconoce también que no acepta compartir labores de gobierno con Xurxo Charlín. Asimismo, las acusaciones hacia Charlín se recrudecieron al señalarle como culpable de las tres crisis vividas por el cuatripartito desde el año 2015. "Si esto pasa a 18 meses de las elecciones, cuando queden 10 esto se va a convertir en una batalla campal. Ojalá la alcaldesa tome la mejor decisión por el bien de Cambados".

Fátima Abal se manifestó al respecto de la situación de gobierno generada por la postura adoptada por José Ramón Abal. La alcaldesa apeló a la cautela para afrontar una situación que "entiende, pero no comparte".

En opinión de la alcaldesa de Cambados, la primera medida a adoptar no es otra que reunirnos los cuatro portavoces municipales. Tenemos que hablarlo y ver si se puede hacer una revisión del pacto. Hay que ver de verdad si está roto el pacto con la idea de salir adelante".

Sin precipitarse en ningún momento ante el ultimátum planteado por el concejal de Enoturismo, entre otras áreas, Fátima Abal no pasó por alto que "también habrá que valorar que es lo que tiene que decir la persona señalada y decidiremos. Tenemos que hablar también con nuestras respectivas agrupaciones políticas".

Del mismo modo, la primera edil del actual cuatripartito subrayó que "no hay que pensar que esto es un fracaso de gobierno. Tenemos que pensar en positivo y tratar de salir adelante".

Acerca de la postura adoptada por Abal a raíz de su roce de atribuciones con Xurxo Charlín, la alcaldesa dice que "José Ramón me hizo ver que estaba muy dolido y humillado. Cada uno es muy susceptible de sentirse afectado por cosas que pueden tener más o menos importancia. También me dijo que era una decisión muy meditada. Entiendo su postura, pero no la comparto".

En lo que respecta al gobierno, la situación actual puede derivar en una moción de censura al actual gobierno por parte del Partido Popular, una situación que podría prosperar en el caso de que José Ramón Abal vote a favor de esa posibilidad.