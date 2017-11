Los bateeiros de A Illa reclaman una mejor ordenación del muelle de O Xufre

Los bateeiros de A Illa exigen a Portos de Galicia que tome las medidas adecuadas para ordenar de manera racional la dársena de O Xufre, especialmente, las rampas de descarga, donde en los últimos meses, han comenzado a amarrar barcos, dificultando las labores de descarga al resto de embarcaciones.

Desde el sector se apunta que, en varias ocasiones, un barco ha tenido multitud de problemas para poder descargar mejillón por la tarde al encontrarse con otras embarcaciones ocupando esa zona, que debería estar totalmente despejada.

"La situación se le ha comunicado en más de un ocasión al guardamuelles, pero no se han tomado las medidas oportunas, pese a que es evidente que así no se puede continuar", explicaban ayer.

La presencia de esas embarcaciones no solo afecta a la descarga, sino a cuestiones de seguridad. No en vano, la semana pasada se registró un incidente, un pequeño incendio en el interior de un barco, que fue trasladado a la mayor velocidad al muelle de O Xufre, encontrándose con que no disponía de un sitio para amarrar en la dársena al estar totalmente ocupada.

Insisten los bateeiros en que "Portos no está haciendo su trabajo, que es el de evitar este tipo de situaciones", aunque no responsabilizan únicamente al ente dependiente de la Xunta, sino también "a esos compañeros, que son bastante insolidarios, ya que son conscientes de que están estorbando pero no amarran como los demás, en los muertos que tienen".

Las quejas sobre la situación de O Xufre se extienden al dique de abrigo de los pantalanes que se trasladaron desde la zona de O Cantiño, que se encuentran "llenos de aparejos abandonados a su suerte y resulta imposible andar por él". Insisten en que Portos adopte medidas para acabar con una situación que se está prolongando demasiado en el tiempo.