Aragunde señala que esta crisis no le sorprende

Luis Aragunde también quiso dar su versión como líder de la oposición en Cambados. El portavoz del Partido Popular reconoce sentirse "expectante. Nosotros siempre dijimos que era muy difícil la relación en un cuatripartito, pero seremos prudentes y ya tocará hacer una valoración mas pausada de una situación que evidentemente no genera una buena imagen de Cambados".

El propio Aragunde pone en tela de juicio la situación generada con la postura adoptada por José Ramón Abal al apuntar que "ya vimos otras crisis que al final no quedaron en nada. No es la primera vez que el cuatripartito saca a la luz sus guerras internas, pero es verdad que cada nueva muesca va haciendo más mella".

En la misma línea, el portavoz de la fuerza conservadora sostiene que "es una situación que no nos sorprende. Ya hace algún tiempo que decíamos que había problemas entre ellos y las cosas que van sucediendo parece que nos dan la razón. Aunque no se manifestasen tanto los problemas estaban ahí y la situación está claro que no favorece a los vecinos de Cambados ni a la imagen del ayuntamiento".

De lo que no se olvida Luis Aragunde es de invitar a los cambadeses a no pasar por alto esta situación de cara a los próximos comicios municipales, "ahora son los vecinos los que tienen que sacar conclusiones. Tanto los que apoyaron a las fuerzas que se unieron en cuatripartito con sus votos como los que no. Nosotros mantenemos nuestra postura y seguimos donde estábamos desde un principio. Seremos prudentes y veremos como evoluciona esta situación y como se gestiona".