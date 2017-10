Una gran calabaza preside el desfile de A Illa este año

El Concello de A Illa de Arousa celebra la XIV edición do Samaín con un desfile que saldrá desde la Praza do Concello a las 18 horas, para recorrer las calles más concurridas del municipio como son Ribeira do Chazo, Sor Aurora, Priorato, Fabal, avenida da Ponte y avenida Castelao.

Como novedad este año el trayecto estará encabezado por una gran calabaza y amenizado con música. Una vez finalizado el desfile, todas las personas que lo deseen podrán hacerse fotos con la gran calabaza. También habrá una gran chocolatada en la Praza do Concello que estará amenizada con música para que los asistentes puedan mover el esqueleto.

Catoira

En Catoira la fiesta es en el pabellón municipal de deportes a partir de las 18 horas y comienza con un taller de maquillaje. A las 19 horas será la "procesión de caveiras".