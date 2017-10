Ángeles Domínguez defiende su gestión en la mejora de la podrida red de abastecimiento

Ángeles Domínguez, la concejala responsable de departamentos como el de Obras en el gobierno socialista de O Grove, defendió ayer la gestión del ejecutivo, y la suya propia, para tratar de evitar o minimizar los problemas que con excesiva frecuencia causa la podrida red general de abastecimiento de agua; en algunos tramos con más de medio siglo de antigüedad.

Las averías y roturas de las tuberías parecen demasiado frecuentes, con los consiguientes problemas de desabastecimiento o falta de presión que afectan a vecinos y visitantes.

De ahí que el BNG, representado por Heladio Outeiro, solicitara la comparecencia plenaria de la edil socialista, que ayer no escatimó en explicaciones para dar a conocer todas las obras ejecutadas y todas la inversiones realizadas en la materia, tanto en el anterior mandato socialista, entre 2007 y 2011, como en el actual, desde 2015.

Además de presentar un informe sobre la red de tuberías, detallando si son de fibra de cemento -las que rompen con más frecuencia- como de PVC u otros materiales, la concejala defendió ese "intenso trabajo" del gobierno socialista y destacó que se han levantado muchos kilómetros de canalizaciones para colocar otras nuevas, aprovechando siempre la ejecución de obras de asfaltado o peatonalización para sustituir canalizaciones deterioradas y así evitar romper dos veces las mismas calles.

Según Ángeles Domínguez el ejecutivo del que forma parte sí se implicó al máximo en un plan de reposición de tuberías, aún sabiendo que la red general está podrida en demasiados tramos y que ese tipo de obras pueden no dar votos o incluso restarlos, ya que suponen enormes trastornos mientras se ejecutan y después "no se ven" cuando llega el momento de la campaña electoral.

Quizás por eso recordó que el anterior regidor, el conservador Miguel Pérez, "se dedicó a hacer obras de esas que lucen, con asfaltados y colocación de plaqueta, sin preocuparse de reparar lo que está enterrado; es decir, sin aprovechar para cambiar las viejas tuberías".

Para dejar patente que el exalcalde popular "no cambiaba nada porque no le interesaba saber cómo estaban las tuberías", la concejala cita como ejemplo la travesía de Aguieira, "que arrastra un problema grave que el anterior alcalde conocía y que no resolvió, limitándose a asfaltar la calle el día antes de las elecciones".

Es por ello que la delegada de Obras se pregunta "por qué a Miguel Pérez nadie le pidió explicaciones sobre esto", antes de señalar que "en O Grove no hay más problemas que en Vilagarcía, Vilanova, Sanxenxo u otros lugares; lo que sucede es que aquí aparece una avería y ya se revoluciona todo en las redes sociales".

Para responder al BNG la concejala no solo se acordó del PP, sino también de la propia formación nacionalista, a la que recordó que la misma formaba parte del gobierno entre 2007 y 2011. Esto es tanto como decir que, para bien o para mal, el Bloque también tiene parte de responsabilidad en los éxitos o fracasos de los planes de mejora de canalizaciones llevados a cabo o pendientes en la última década.

"Es mentira que no hiciéramos nada para mejorar el abastecimiento", espetó Ángeles Domínguez antes de recordar obras como la canalización del río hasta O Corgo y lamentar la "alarma social" generada ante algunas averías.

Sabe también que la red general de fibrocemento está en pésimas condiciones en zonas como Ardia y Teniente Domínguez -hasta el puente de A Toxa- y en calles como Luis A. Mestre, pero también anuncia que su gobierno seguirá invirtiendo en la mejora de la red, tanto en el presente mandato como en los venideros.