O Grove homenajea a Mariví Escalante en la gala solidaria contra el cáncer

| La delegación de O Grove de la Asociación Española contra el Cáncer celebró el sábado por la noche la segunda edición de su gala solidaria. Fue en el pabellón de los deportes de Monte da Vila, y congregó a unos 650 espectadores. La velada fue más especial si cabe porque sirvió para rendir un homenaje a Mariví Escalante, que ha sido la presidenta de la asociación desde su fundación, hace diez años, hasta la actualidad, y que ahora abandona el cargo (en la imagen superior de la izquierda, en el extremo derecho, junto a la concejala de Igualdade, Noemí Outeda). Os Firrás y As do Xeito (imagen de la izquierda) interpretaron juntos un tema de homenaje a Escalante. También intervinieron 5 en Zocas, Fla-Meco, Siete 70, A Banda do Sequío, @ de Viño, Kiko Bea, Ismael Pardo y Paula Gamallo, Mañoña, Héctor Pérez, Compota y su ricura, y DKB.