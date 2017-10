Ríos: "La falta de diálogo entre Puerto y Concello perjudica a Vilagarcía"

El concejal del BNG y consejero en representación del Concello en la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Xabier Ríos, lamenta la falta de diálogo entre ambas entidades y señala que estos desencuentros perjudican a todos los vilagarcianos. Considera que la mayor parte de la responsabilidad en esta situación de bloqueo corresponde a la dirección del Puerto por situar por encima de las necesidades de la ciudad su afán mercantilista.

"Está claro que las relaciones entre el Puerto y el Concello no pasan por buenos momentos y que no coinciden en las valoraciones del modelo de ciudad y de la fachada marítima. Estas posiciones de falta de colaboración no pueden ser bajo ningún punto de vista. Vemos que la Autoridad Portuaria tiene un filosofía mercantilista que choca con los intereses generales de los vilagarcianos. Lamentamos que no haya un acercamiento entre ambas entidades", pone de manifiesto el edil nacionalista.

Xabier Ríos puntualiza que ningún diálogo o negociación se puede convertir en un "chantaje" por ninguna de las partes, pero también apunta que el modelo de ciudad no puede estar marcado por los afanes de negocio de la Autoridad Portuaria. "No es un ente aislado, una macroempresa que solo viene para hacer negocio. Tiene que haber diálogo entre ambas entidades", expresa.

Entre las diferencias que separan los intereses del Puerto de los del Concello de Vilagarcía, el concejal del BNG señala no solo la calificación urbanística para la construcción de un hotel en la parcela de O Ramal/A Concha, sino también al edificio de la antigua Comandancia de Marina, cuya parcela el gobierno municipal la considera idónea para el futuro centro de salud de la ciudad. Se trata de un inmueble al que el Puerto no está dispuesto a renunciar y en el que actualmente solo funciona una oficina de la asociación Jóvenes Empresarios de Pontevedra.

"El Puerto debe sacarse la idea de que está solo para hacer negocio, tiene que atender más el entorno en el que está y lamentablemente no hay diálogo con el Concello", destaca Ríos González tras poner de manifiesto que los únicos perjudicados de todo esto son los vilagarcianos.

Mientras ambas entidades muestran sus diferencias en estos asuntos, el Plan Especial del Puerto no puede adaptarse a la realidad actual de su superficie porque también tiene que modificarse el planeamiento urbanístico municipal en el mismo sentido. Esto impide la ejecución de naves en las zonas ganadas al mar en los muelles de Ferrazo y Comercial, por lo que no puede trasladarse la actividad de almacenamiento del muelle de O Ramal para que esta rada sea dedicada a una actividad más acorde con el entorno en el que se encuentra, junto a la playa y el puerto deportivo.