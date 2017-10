Emgrobes critica que el alcalde les culpe de que no se celebren actos sobre el centollo

El colectivo Emgrobes ha manifestado su enorme sorpresa ante las declaraciones del alcalde Cacabelos a FARO DE VIGO en relación a la suspensión de las jornadas de exaltación de la centolla.

En primer lugar, expone la asociación que se proclama como la única interlocutora en materia de hostelería y turismo tras la integración de la Asociación de Hostelería y el CIT, el alcalde "no se ha dirigido a nadie para tratar de organizar o cuando menos solicitar apoyo por nuestra parte en la posible difusión u organización de las jornadas".Aseguran que también les consta que el Ayuntamiento jamás se dirigió "a ninguno de los hosteleros a los que hemos consultado, ya sea por correo electrónico, personal o telefónicamente". Y agregan que tampoco se mencionó "en la última reunión del Consello Local de Turismo, en donde perfectamente se pudo haber abordado".

Por eso se preguntan en qué se basa el alcalde "para cuestionar la celebración o no de las jornadas, porque desde luego, lo que no debe hacer es echarle la culpa a los hosteleros cuando ni siquiera les ha convocado". A juicio de Emgrobes todo parece indicar que es el Concello "el que no quiere organizar las jornadas" de exaltación del rey de los mariscos.