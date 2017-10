La parálisis del PXOM bloquea el desarrollo de las infraestructuras del Puerto de Vilagarcía

La parálisis que sufre en Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilagarcía, PXOM, como consecuencia de los problemas con la empresa redactora del documento tiene importantes consecuencias en el desarrollo de las infraestructuras de la Autoridad Portuaria ya que esta entidad intenta actualizar su Plan Especial para incorporar nuevos espacios y el trámite está ligado al planeamiento municipal. La solución sería tramitar una modificación puntual del PXOM, algo que ha solicitado hace un año el Puerto sin obtener respuesta del gobierno municipal, a pesar de que la presidenta portuaria, Sagrario Franco envió ya tres cartas al alcalde, Alberto Varela. Las dos primeras misivas no fueron contestadas; la última llegó ayer al consistorio.

El asunto fue abordado en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria celebrado ayer, con un amplio informe de la presidenta sobre las consecuencias negativas para este organismo y los planes de integración puerto-ciudad que tiene la paralización del trámite urbanístico en el Ayuntamiento.

Una vez finalizadas las ampliaciones de los muelles de Ferrazo y Comercial con el fin de trasladar toda la actividad portuaria a la zona sur y liberar el muelle de O Ramal con destino a otros usos más relacionados con el entorno turístico y de la playa, la Autoridad Portuaria inició la modificación puntual de su Plan Especial con el objetivo de incorporar en los documentos los nuevos espacios ganados al mar.

El trámite lo comenzó, según recordó la presidenta, en marzo de 2016 cuando remitió al Concello la documentación necesaria para iniciar la tramitación ambiental de su modificación puntual conforme a la legislación. No obtuvo información oficial alguna hasta que el 28 de octubre de 2016 la Consellería de Medio Ambiente recibe un informe del arquitecto municipal de Vilagarcía (fechado el 4 de agosto) en el que señala que la modificación del Plan Parcial afecta a terrenos que en el PXOM figuran como mar.

El Puerto se entera por un escrito de la Consellería del 7 de noviembre de que para poder iniciar la tramitación ambiental de su modificación es necesario que el Concello remita también "la solicitud de inicio de evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación del PXOM", señalando que las modificaciones de los dos documentos pueden realizarse en paralelo, aunque la aprobación definitiva del Plan Parcial está supeditada a la modificación del planeamiento municipal. Tres días después la Autoridad Portuaria remite al Concello la documentación necesaria para tramitar la modificación puntual del PXOM orientada a la actualización de los límites del dominio público portuario.

"A pesar de haber transcurrido casi un año desde esa fecha, no se tiene comunicación oficial en la Autoridad Portuaria de los trámites realizados por el Concello en relación con las modificaciones puntuales planteadas en ninguno de los dos documentos. En los meses de marzo y julio de este año, y nuevamente esta semana, he remitido cartas al alcalde interesándome por el estado de tramitación de esas modificaciones, sin haber recibido respuesta", declaró Franco Malvar.

La presidenta portuaria recordó que la ordenación urbanística de las ampliaciones portuarias en los muelles de Ferrazo y Comercial está estrechamente ligada a la incorporación del muelle de O Ramal a las zonas de dominio público portuario orientadas a la interacción puerto-ciudad, ya que no se puede renunciar a la capacidad de almacenamiento de este último, si antes los operadores portuarios no cuentan con depósitos para las mercancías en las otras dos radas. Las naves no pueden construirse mientras las superficies ganadas al mar no estén registradas en los papeles.

Otro de los puntos de fricción entre el Concello y la Autoridad Portuaria es la parcela en el entorno de A Concha/O Ramal, propiedad del Puerto, que fue desafectada para su venta con destino a la construcción de un hotel. La Autoridad Portuaria pide que se mantenga la calificación urbanística para uso hotelero que estaba en el Plan Especial y que fue objeto de un convenio entre ambas instituciones.

El alcalde, Alberto Varela, por su parte, declaró públicamente que no va a dejar que se pongan obstáculos sobre la fachada marítima y que, por lo tanto, no va a permitir la construcción de un hotel en la parcela portuaria.

Sagrario Franco le recordó el convenio urbanístico firmado por anteriores corporaciones (siendo alcalde el socialista Javier Gago) y añadió que por parte portuaria se cumplieron todos los términos de ese acuerdo y que ahora es la administración municipal la que debe mantener sus compromisos.

Para Varela los compromisos se limitaban al Plan Especial del Puerto donde sí aparece el uso de la parcela para hotel, pero cuando el terreno fue desafectado se le dio la oportunidad a la nueva corporación municipal para abordar su proyecto de ciudad sin obstáculos en la fachada marítima.

En cuanto a la tramitación de la modificación del Plan Parcial, ésta fue incluida en los trabajos de revisión del PXOM que se encuentran paralizados por un problema con la empresa redactora del documento urbanístico.