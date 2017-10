Los jubilados de la Casa do Mar estallan contra la Xunta por el estado de su local

En el centro de Cambados hay dos asociaciones de jubilados y pensionistas, y la de la Casa do Mar está indignada con la Xunta de Galicia por el estado de su local social, ubicado en un bajo de la Casa do Mar. El presidente del colectivo, José Mosteiro, reclama "un poco de dignidad con la gente mayor, porque hasta ahora solo nos dieron paños calientes", en alusión a promesas que no llegaron a concretarse nunca.

José Mosteiro compareció ante los medios junto al nuevo presidente de la asociación, Ramón Oubiña, que se pondrá al frente de la misma desde el 4 de noviembre. También estaban el concejal de Servicios Sociales, Constantino Cordal, y el portavoz municipal, Xurxo Charlín. El primero de ellos anunció en el acto que a mediados de esta semana obtuvo el comprimiso del responsable del Instituto Social de la Marina (ISM) de Vilagarcía, Carmelo Castro, de que la reforma de la Casa do Mar empezará en 2018, pues cuenta con un remanente presupuestario.

Se da la circunstancia de que el ISM es el propietario del edificio de la Casa do Mar, pero en cambio el local de los jubilados depende de la Consellería de Política Social, y esta entidad no ha contestado a ninguno de los requerimientos que le envió sobre este asunto el Concello de Cambados.

Canalones por la cámara

La Casa do Mar de Cambados se construyó en los años 70, y desde entonces nunca se hizo en ella reforma integral alguna. Según los directivos de la asociación de jubilados y los dos ediles, la práctica totalidad los problemas que se dan en el edificio se deben a filtraciones de agua y las consecuentes humedades.

Así,siempre según la versión de Cordal, el ISM va a cambiar toda la cubierta del inmueble, así como la carpintería exterior y la fontanería. Además, se van a sacar hacia el exterior los canalones de evacuación del agua, que actualmente van por dentro de la cámara, lo que provocó en más de una ocasión que el agua no pudiese salir al exterior y terminase filtrándose hacia los tabiques y la placa. Y aunque el proyecto no contempla mejoras concretas en el local de los jubilados, confían en que el arreglo del tejado, los marcos de las ventanas y los canalones sirvan para erradicar las filtraciones al salón de actos.

La asociación cuenta con más de 1.000 socios, y entre las actividades que organizan se encuentran los bailes del domingo, que suelen hacerse cada 15 días, o las excursiones. También tienen el local abierto para que los socios puedan pasar unas horas entretenidos leyendo el periódico o charlando con amigos. Pero el salón presenta varias deficiencias. Así, por ejemplo, muestran desde la pintura manchada por la humedad hasta un boquete existente en una esquina del falso techo. Asimismo, el piso retumba en una zona a poco que se camine sobre él.