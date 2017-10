Casi cuatro años sin contacto con su hija maltratada

Como se explicaba ayer, J.C.F. no solo tendrá que cumplir otro año de cárcel por pegar nuevamente a su expareja, sino que deberá permanecer alejado 45 meses de su hija también maltratada, sin poder ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de la menor. Esto se debe a que consta acreditado que la agresión a su expareja se produce delante de la cría, "produciendo como todos los testigos corroboran, un estado grave de nerviosismo en la niña, encontrándose llorosa tras el altercado (visto por los policías y por sus familiares)". A este respecto, la Audiencia tiene en cuenta también "los antecedentes penales del encausado en relación a la violencia de género, pues pese a que no pudieron ser considerados a efecto de reincidencia, parece que ya habiendo nacido la niña, puesto que la fecha de comisión de estos delitos se remontan a los años 2009 y 2010, el encausado ya ha sido condenado por tres delitos de violencia de género contra la madre, además de por múltiples delitos de quebrantamiento en el ámbito familiar, como consta en el histórico penal".

Esto supone, según la jueza, que la menor "no solo presenció en esta ocasión, como desgraciadamente pasa en otras ocasiones, una fuerte bofetada a su madre de manos de su padre, viendo como ésta cae al suelo, sino que vive con gran temor lo que viene después: como acude la policía y todo lo que esto supone para la menor, que todos dicen vivió con llantos y desasosiego esta situación". Por si fuera poco "esta situación no es algo aislado en su conducta, sino que el encausado ya fue condenado por otros delitos de violencia de género vividos ya por la niña, por lo que estos antecedentes sin duda enmarcan un contexto de violencia en la que se ha criado desde hace años que no permite el correcto desarrollo integral de la menor al que ésta tiene derecho con independencia de los comportamientos de sus progenitores". Es más, "la debilidad de la madre frente al padre denota que la menor puede estar viviendo esta situación sin poder hacer nada".