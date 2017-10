La condena de un grovense por agredir a su expareja evidencia la baja implicación social

La condena al grovense que responde a las iniciales J.C.F., considerado por la Audiencia de Pontevedra autor de agresiones a su expareja, que tiene una minusvalía psíquica del 65%, en presencia de su hija -de solo siete años cuando acontecieron los hechos-, deja en evidencia la escasa colaboración social existente en estos casos.

Aunque es cierto que hubo vecinos que requirieron telefónicamente la presencia de la Policía Local en el lugar de los hechos, llegado el momento de instruir diligencias y juzgar lo ocurrido nadie quiso reconocer haber sido el autor de la llamada.

Además, aunque hay personas que dicen haber escuchado la fuerte discusión y los gritos antes, durante y después de la agresión, parece que tampoco nadie se presentó en el lugar para socorrer a las víctimas de violencia de género, y hay que hablar en plural porque tanto la madre como la hija lo son.

La defensa del condenado trató de convencer a la jueza, sin éxito, de que todo el procedimiento es fruto de una "maniobra" de la madre de la víctima, llegando a cuestionar tanto la denuncia por agresión como los avisos por la misma. Es aquí donde cobran especial relevancia los testimonios de esos testigos que no quisieron comparecer.

Esto lleva a la Audiencia a hacer constar, como Fundamentos de Derecho de la sentencia dictada, que "en absoluto dicen ni recuerdan los agentes que ningún familiar indujera a la víctima a denunciar estos hechos".

Respecto a "sus vacilaciones en relación al hecho de presentar o no denuncia, eran por su estado de nerviosismo, por su miedo a las represalias, y por qué no decirlo, porque era su pareja y el padre de su hija". Pero ninguno de los policías vieron en la víctima "una persona que diera un relato incoherente o incomprensible y que no encajara con lo que ellos vieron o con el relato de la llamada telefónica a cuya atención acudieron".

La defensa también puso en tela de juicio esa llamada telefónica, a pesar de que no la realizaron ni la víctima ni su tía, que estaba con ella. Lo que sucedió fue que la Policía Local anotó el número del interlocutor, sin más datos, recogiendo en su informe que esa llamada les dijo que "se había producido una agresión a una mujer en la calle Viña Lordelo y que se encontraba tirada en el suelo".

Pero realizadas las gestiones oportunas la Guardia Civil no logró identificar al titular de aquel número anotado por los agentes policiales. Mejor dicho, que una vez localizado el dueño del teléfono éste dijo "no saber nada de la agresión, aunque casualmente reside a cuatrocientos metros (del lugar de la agresión), por lo que es evidente que este dato (a pesar de que el interlocutor dice no saber nada de la llamada a la Policía Local) debe ser tenido en consideración", interpreta la jueza.

A lo que añade que "no sería la primera vez que un vecino que ve un altercado de violencia de género avisa a la policía porque ve una agresión de un hombre a una mujer pero luego no quiere dar su nombre a los agentes o no quiere declarar en juicio, en esa falta de colaboración ciudadana que sucede a veces".

En cualquier caso quedó claro en la vista que "los agentes de la Policía Local no mienten cuando dicen recibir una llamada en la que un interlocutor les dice que hay una mujer agredida y tirada en el suelo", y esa persona "no es nadie del entorno" de la víctima.

Pero eso no es todo. La jueza Maria Belén Rubido argumenta que otro vecino se mostró "ciertamente esquivo en su declaración, pero no niega que si sale de su casa (que está a unos cincuenta metros del lugar de los hechos) 'para ver qué pasaba' es porque oye gritos de una discusión entre un hombre y una mujer", y al salir vio a la mujer en el suelo. Testificó que no sabe precisar qué se decían, pero que "bajó a los 10 o 15 minutos de oír esos gritos y ya estaban allí los municipales".

Este hombre declaró que no fue él quien llamó a la policía, "pero sí reconoce que llega a hablar con los agentes para preguntar qué había pasado".

La conclusión a la que llegó la jueza para desmontar la tesis de la defensa sobre una posible denuncia falsa es que "la llamada a la policía no se realiza por ningún miembro de la familia ni por la propia víctima; podría haber sido pero no fue así. Y si comparecen los agentes es siempre porque existe una noticia de una agresión de un hombre a una mujer, coincidiendo en todo momento en la llamada y de lo que se dice a los agentes que la mujer como resultado de la agresión se cae al suelo".

Esto tira por tierra la teoría de una supuesta maniobra orquestada para perjudicar al encausado, ya que "existen múltiples indicios que nos llevan a pensar que sí hubo una discusión, gritos, un golpe que hace caer al suelo a la mujer y que le produce un intenso estado de nerviosismo a ella y a su hija de siete años".