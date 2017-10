La ANPA Arco de Fefiñáns compra un desfibrilador para el instituto Cabanillas

La asociación de padres de alumnos Arco de Fefiñáns celebraba anoche una asamblea para abordar varios asuntos, entre ellos la adquisición de un desfibrilador para el instituto en el que estudian sus hijos, el Ramón Cabanillas de Cambados. Se trata de un aparato que puede salvar la vida a una persona infartada.

La directiva explica que los desfibriladores se están colocando cada vez en más edificios públicos -sobre todo en instalaciones deportivas-, pero no así en los centros educativos, pues la ley no obliga a ello. Por ello, consideraron la posibilidad de comprarlo ellos mismos. "Ojalá no haga falta nunca, pero si un día echar mano del desfibrilador, ahí estará", sostiene el presidente de la asociación.

Además, la medida tiene una vertiente pedagógica, pues Protección Civil de Cambados se ha comprometido a formar tanto a los alumnos como a los profesores en el manejo de este equipo como en técnicas de primeros auxilios para ese tipo de urgencias.