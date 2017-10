Varela reúne a los extrabajadores de Eptisa que redactaron el PXOM para desbloquearlo

Hubo que llegar a las nueve y cuarto de la noche tras más de cuatro horas de debate -estéril en muchas ocasiones- para que en el pleno de Vilagarcía se hablase de la paralización del PXOM provocada por la negativa de Eptisa de continuar con la redacción porque se desprende de su consultoría urbanístico. Fue el último asunto del apartado de Ruegos y Preguntas que cierra las sesiones. Antes, los concejales de la oposición se interesaron por una marquesina y una fuente en Vilaxoán, un muro con riesgo de derrumbe en Bamio, una acera sin terminar en Os Duráns, la petición de más iglúes de vidrio o la corrección del teléfono del área de Igualdade en la página web del Concello, entre otras cuestiones.

La única edil que pidió explicaciones al gobierno de Varela sobre la renuncia de Eptisa -absorbida el año pasado por un grupo empresarial chino- a continuar con la redacción del plan urbanístico y la ocultación a una buena parte de la corporación y a la opinión pública de este serio problema durante cuatro meses fue Elena Suárez, que se estrenaba como portavoz del PP en sustitución de Tomás Fole.

El alcalde esperaba que saliera el tema. Defendió a ultranza su gestión desde que "entre junio y julio" recibió el escrito de la Xunta en el que requería más documentación al Concello para continuar con la tramitación del plan. Este es un trabajo que se puede realizar "en quince o veinte días, no es algo excesivamente complejo", aclaró el regidor. El problema radica en quién desarrollará esa labor.

Tal y como publicó ayer este periódico, el objetivo del gobierno vilagarciano es que el equipo redactor de la revisión del PXOM continúe al frente del planeamiento. De hecho Varela avanzó que hoy mismo mantendrá una reunión con los "extrabajadores de Eptisa" para "ver y encontrar una solución".

Varela confirmó que la empresa "decidió romper el contrato que tiene con el Ayuntamiento de Vilagarcía" e insistió en que la situación de la capital arousana no es única en Galicia, pues "otros quince concellos tienen la misma problemática".

Según dijo el mandatario socialista en el pleno, Eptisa es la única empresa en Galicia que se dedica a planeamiento. "Si no continúa con los trabajos del PXOM y no hay otra forma y hay que sacar a licitación de nuevo el plan va a ser difícil que no haya una nueva demora", admitió el alcalde.

Elena Suárez le preguntó si el planeamiento se aprobaría en el actual mandato -expira en 2019-, a lo que Alberto Varela respondió que "me está usted pidiendo dotes de adivino y no las tengo". A lo que contestó con evasivas fue a la petición de una reunión de portavoces para informar a toda la corporación de la delicada situación del Plan Xeral. En ningún momento entonó el mea culpa por no haber comunicado a toda la oposición el bloqueo del plan, defendiendo que informó "a los portavoces que se interesaron por la tramitación del plan". "Lo que hizo este gobierno en estos cuatro meses fue no estarse quieto buscando soluciones [manteniendo reuniones con Eptisa y trabajadores]. Pero no es fácil, no depende solo de voluntad política. Queremos llegar a una solución consensuada, sino lo haremos a través de otro tipo de actuaciones más drásticas y menos amistosas". En cuanto al cajón en el que los populares le acusaron de dejar el PXOM: "Hay cajones y cajones. Nosotros enviamos el documento a la Xunta", espetó el regidor.