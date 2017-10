La tercera planta del Hospital do Salnés, bajo mínimos pese a la lista de espera

Una de las concentraciones ante el Hospital do Salnés convocada por la junta de personal del área sanitaria. // Iñaki Abella

La presidenta de la junta de personal del área sanitaria do Salnés, Rosa Casal, expresó ayer su preocupación ante el funcionamiento bajo mínimos de la tercera planta del Hospital Comarcal a pesar de la demanda asistencial que existe, acreditada por las listas de espera. La representante del personal teme que se trate de una maniobra para decidir nuevamente el cierre de esta zona de hospitalización que, además de pacientes de cirugía cuenta con habitaciones específicas para enfermos de paliativos.

La tercera planta estuvo cerrada prácticamente todo el verano (solo abrió un par de días) en base a la programación de la gerencia del área sanitaria integrada (EOXI) con motivo de las vacaciones del personal. Durante este tiempo los enfermos de paliativos tuvieron que compartir habitación y espacios en las otras dos plantas del centro hospitalario comarcal.

El funcionamiento bajo mínimos de la tercera planta del Hospital do Salnés también guarda relación con la actividad del bloque quirúrgico. Los representantes de los trabajadores ponen de manifiesto que el Sergas ha invertido en la construcción de un nuevo bloque quirúrgico con cinco nuevas salas de operaciones dotadas con tecnología punta, aunque algunas se están utilizando como almacén porque no están a pleno rendimiento. Y esta situación no se debe a falta de pacientes, ya que hay lista de espera en cirugía.

En el nivel de rendimiento del nuevo bloque quirúrgico por debajo de las expectativas hay dos factores que inciden especialmente. Por una parte, una de las salas de operaciones ha tenido que utilizarse como área de despertar de forma provisional mientras no entran en funcionamiento las instalaciones de la última fase de las obras de ampliación y reforma del centro hospitalario comarcal.

Pero lo más importante es que cada quirófano tiene que contar con su propio personal de cirugía y aún no se han contratado los equipos necesarios. De todos modos, de las cinco salas de operaciones, solo cuatro podrán estar siempre a pleno rendimiento en el caso de que el Sergas decida la dotación del personal necesario, ya que siempre tendrá que quedar un quirófano de guardia para atender cualquier intervención de urgencia.

La falta de personal no solo es notoria en el área de quirófanos, ya que los representantes sindicales de los trabajadores denuncian que la plantilla del centro hospitalario está bajo mínimos en prácticamente todos los servicios.

Rosa Casal manifestó que en la última reunión que la junta de personal tuvo con el gerente del área sanitaria integrada, éste les explicó que había planteado al Sergas la necesidad de contratar más profesionales para la puesta en marcha de las zonas nuevas que quieren abrir y que incluyen un hospital de día. Sin embargo, no ofreció datos sobre el número de trabajadores que podrían incorporarse, ni las categorías en las que estarían. Los miembros de la junta de personal esperan tener más datos en la próxima reunión que está prevista para el mes de noviembre.

La escasez de personal no solo afecta al centro hospitalario comarcal, sino a distintos centros de atención primaria del área sanitaria do Salnés, ya que no se han cubierto la mayor parte de las bajas por jubilación.