Nuevo desplante de las mariscadoras de Carril por discrepancias con Villanueva

Un nuevo desplante de las mariscadoras mantiene al rojo vivo la tensión en la cofradía de Carril donde ayer se pretendían abordar asuntos de importancia para el sector como el Plan de Explotación para el próximo año 2018. La oposición, haciéndose eco de la demanda de una parte de la agrupación de a pie, solicitó que antes de proceder a una nueva convocatoria se cubriesen las cinco vacantes actuales recurriendo a la lista de reserva.

Los asistentes sabían de antemano que la crispación podía estallar en cualquier momento y se produjo más pronto que tarde. Así fue, pues en el tercer punto del orden del día tres de las directivas abandonaban la reunión con los lógicos aspavientos.

La espoleta saltó cuando reclamaron que se active de inmediato la lista de reserva para cubrir las cinco plazas vacantes en la agrupación de marisqueo a pie Carril, antes de que este derecho caduque para los incluidos en el próximo mes de mayo. El grupo crítico afirma que el patrón mayor es más partidario de confeccionar otro listado diferente pero teme que se convierta en una estratagema para anotar a personas de su cuerda, a lo que no están dispuestas.

Las directivas que conforman la oposición a Villanueva expresaron su rechazo frontal a esa posibilidad, alegando que la cobertura de las cinco plazas con la lista de reserva está aprobado en la asamblea de la agrupación. No obstante no consiguieron frenar la idea que proponía Villanueva a la Xunta Xeral.

Ese enfado contribuyó también en otro tema de debate importante para las mariscadoras, que presentaron un escrito, avalado por 44 firmas, o sea la mitad de la agrupación, para que se reconsidere el rechazo a la subvención concedida por la Consellería do Mar para regenerar el banco de A Fangueira, con una dotación de 16.000 euros. Este dinero se habría perdido precisamente porque la cofradía no lo aceptó, argumentando que la gestora no tenía competencias para pedir la ayuda. Precisamente esta acción es la que ha provocado en las últimas semanas el aumento de la crispación entre una parte de las mariscadoras y los afines al patrón, José Luis Villanueva.

En el último mes se han registrado enormes momentos de tensión en el seno de la cofradía carrilexa, en cuyas asambleas han llegado a requerir la presencia de la Policía e incluso de una ambulancia.

Esta situación ha provocado luego un cruce de acusaciones y también supuestos sabotajes que aún se investigan tras los daños provocados en varios coches.