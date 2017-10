El mundo al revés en Ribadumia

Durante la mañana de ayer la portavoz del PP de Ribadumia, Salomé Peña, y un compañero suyo de corporación, Luis Serantes, fueron al Ayuntamiento para pedir una documentación. Les atendió el concejal de Somos, Enrique Oubiña, que les reprochó su voto en el pleno de aprobación de las cuentas de 2016. Acto seguido, les anunció que el Ayuntamiento está trabajando en una propuesta de reducciones fiscales para 2018 y que le gustaría que se aprobase por unanimidad, para que de ese modo quede blindada suceda lo que suceda en las elecciones de 2019. Los tres políticos acordaron abordar ese asunto con más calma y salieron a tomar algo. A los pocos minutos entraron en una cafetería del centro de Barrantes, situada a unos 100 metros del Ayuntamiento. Allí, fueron fotografiados charlando en una mesa junto al ventanal.

Una foto de estas características no tendría que suponer revuelo alguno, pero en Ribadumia lo generó. Y eso porque se produce apenas dos días después de que tanto el Partido Popular como Somos Ribadumia criticasen públicamente al alcalde de la localidad por haberse ido de viaje a Francia con la Mancomunidade do Salnés. Las sospechas de que Oubiña estuviese hablando del futuro del gobierno municipal con Peña y Serantes cruzaron como un relámpago por la cabeza de muchos vecinos a quienes le empezaron a llegar la imagen a sus móviles a través de WhatsApp. Pero Oubiña es contundente. "Nuestro objetivo es cumplir lo que pactamos con las otras fuerzas del gobierno". "No es el primer café que tomamos, ni será el último", añade.

El gobierno de Ribadumia está integrado por un tripartito, que comanda Independientes, que tiene cinco concejales. Somos y PSOE cuentan con uno cada partido. Pero aunque Somos está en las antípodas ideológicas del PP, sus críticas de esta semana a David Castro por el viaje a Francia sorprendieron a más de uno, conocedores de la situación política de Ribadumia, tremendamente polarizada desde la irrupción de los Independientes en 2003.

Pero la polémica del viaje parece haberse cerrado, a pesar de que David Castro se ha marchado ahora a Italia, de nuevo sin avisar con antelación a sus socios de gobierno. "Para mí ese asunto está muerto", declara Oubiña.

Para el alcalde, la foto de la cafetería de Barrantes también es una anécdota. "Para mí esa foto no tiene lectura política alguna. Sería el mundo al revés que Enrique Oubiña, Salomé Peña y Luis Serantes pudiesen llegar a un acuerdo", en alusión a un cambio del sentido de voto del edil de Somos. Y defendió la importancia de los viajes a Francia e Italia. "El Concello de Ribadumia tiene que ser responsable y colaborador con la Mancomunidade, y seguir y trabajando para afianzar las cifras de visitantes extranjeros". Por ello, opina que "las críticas están fuera de lugar", y que quienes las han vertido "no entendieron el trabajo que se está haciendo".

Gonzalo Durán, molesto

El viaje a Francia de la Mancomunidade ha generado una tormenta política en Ribadumia pero que se ha propagado a otros puntos de la comarca. Así, el PP cuestionó a David Castro por irse sin avisar en una semana en que había pleno, pero el alcalde de Vilanova y presidente de la Mancomunidade, Gonzalo Durán, considera que con esas críticas indirectamente le han cuestionado a él. "No se debió mezclar una cosa con la otra. Salimos de viaje con un proyecto cerrado y unas ideas muy claras, y preferiría que dejasen la Mancomunidade al margen, donde además gobierna el PP". Durán opina que el ente comarcal ha de ser ajeno "al debate partidista", y que en materia de turismo "David Castro está muy implicado con la Variante Espiritual".

La delegación de O Salnés a Italia la componen en esta ocasión cinco personas, entre las cuales no está Gonzalo Durán.