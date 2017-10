Una mujer herida en atropello cuando cruzaba un paso de peatones en Carril

Una mujer vecina de Carril resultó esta mañana, a las 9.20 horas herida en un atropello cuando estaba cruzando el paso de peatones de la avenida Rosalía de Castro, en el centro de la localidad carrilexa, junto a la sucursal de Abanca. Aunque la víctima se empeñaba en levantarse porque al parecer tenía heridas leves, fue inmovilizada por el servicio de emergencias y después trasladada en una ambulancia medicalizada del 061 al servicio de urgencias del Hospital Comarcal do Salnés, con pronóstico reservado.

No fue el único accidente ocurrido en el término municipal de Vilagarcía esta mañana, ya que a las 8.15 horas los servicios de Emergencias fueron requeridos para la limpieza de la vía en la avenida de As Carolinas como consecuencia de la caída de una moto de gran cilindrada en la calzada.

El conductor sufrió heridas leves, pero la moto al caer tuvo un derrame de aceite en la calzada, que fue limpiado por los efectivos de Emergencias, tras retirar el vehículo de la calle, con el fin de evitar que se produzcan nuevos accidentes.