Desconvocado el paro de los sindicatos médicos al llegar a un acuerdo con Sanidade

El Sergas y los sindicatos CESM y O`mega han llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga prevista para los días 2 y 3 de noviembre, así como la indefinida del mes de diciembre. No obstante, se mantiene la convocada por Comisiones Obreras, UGT, CIG, CSIF y SATSE para todos los trabajadores sanitarios y no sanitarios. Esta movilización tendrá lugar el 2 y 3 de noviembre y por el momento todavía no se han establecido los servicios mínimos.

Tanto el departamento la Consellería de Sanidade como los sindicatos médicos coinciden en considerar "estratégica y prioritaria" la implantación de un sistema de carrera ordinaria en el sistema sanitario público de Galicia.

Así, se procederá a la negociación de las bases de carrera ordinaria de todo el personal licenciado sanitario, que deberá estar terminada en junio de 2018. En estas bases de carrera ordinaria se contemplará un sistema transitorio de encuadre para una sola vez, a un único grado (I o sucesivo). El reconocimiento de este grado requerirá un mínimo de permanencia como personal estatutario fijo y responderá a un procedimiento específico de evaluación, que se determinará en las bases de la futura carrera ordinaria.

Durante el segundo trimestre de 2018 se procederá a la convocatoria y reconocimiento administrativo de los nuevos grados de desarrollo profesional derivados del sistema transitorio.

Desde CESM, Ramón Barreiro realiza una valoración positiva del acuerdo con la administración, pues "permite desbloquear la carrera profesional después de tantos años de parálisis". "No es el acuerdo que nosotros quisiéramos al 100%, pero en una negociación deben ceder todas las partes", apunta este facultativo miembro de la junta de personal del área sanitaria de O Salnés.

Añade que podrán hacer carrera profesional todos los médicos, incluidos los interinos y eventuales.