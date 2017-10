El Torneo Panos Brancos recurre al deporte como motor de sensibilización

La Fundación Galega Contra o Narcotráfico, en colaboración con centros educativos de Vilagarcía, lleva a cabo mañana viernes la octava edición del Torneo Panos Brancos. La cita da comienzo a las 10.00 horas en el complejo deportivo de Fontecarmoa con la presencia de cerca de 150 deportistas.

Manuel Couceiro Cachaldora, presidente de la entidad promotora del evento, apuntó que "queremos que los chavales se diviertan, que cultiven la competencia leal y las emociones. Englobamos esto dentro del trabajo que hacemos todo el año".

Del mismo modo añadió que "queremos que los chavales tengan sus propias herramientas ante la vida. No está todo hecho en el control del alcohol y las drogas. La Fundación da las gracias a todos los centros y profesores. Si no fuera por la complicidad generosa de los colegios esto no saldría adelante. Quisiera recalcar que esto es una parte más de todo el trabajo que se realiza durante todo el año. Todo ello engloba el trabajo real que se hace desde la Fundación".

Juan Miguel Doval Blanco, gerente de la Fundación de Deportes, también apuntó que "para el Concello es un placer el colaborar con deporte en la formación de jóvenes en una edad crítica. Se le ayuda a fomentar hábitos de salud como defensa ante otras amenazas".

Los centros participantes son los institutos Fermín Bouza-Brey, Castro Alobre y Armando Cotarelo Valledor y los colegios Sagrada Familia Filipenses y San Francisco.