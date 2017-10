O Salnés se prepara para festejar el enoturismo

Los "cañeiros" volverán a Cambados a principios de noviembre próximo. El Ayuntamiento presentó hoy los actos vinculados al Día Europeo del Enoturismo junto a la Ruta do Viño Rías Baixas y la Denominación de Origen Licores e Augardentes de Galicia, y una de las actividades estrella será un destilado en público de aguardientes.

El concejal de Enoturismo de Cambados, José Ramón Abal, explica que "fue complicado organizarlo porque es un asunto que tiene su complejidad administrativa, ya que son necesarios los permisos de Aduanas, pero al final ha sido posible". Así, los modernos destiladores de la denominación de origen harán una demostración de cómo se obtienen los aguardientes el 5 de noviembre (domingo) por la tarde, en la plaza de Fefiñáns.

Esta demostración será el colofón a un fin de semana en el que la denominación de origen Licores de Galicia celebrará en Cambados una nueva edición de su encuentro anual. Los actos empiezan el sábado 4 por la tarde con una cata de licores y una demostración gastronómica de recetas que pueden hacerse utilizando destilados como ingrediente. Ambos talleres son abiertos al público, aunque es necesario inscribirse antes en la oficina de turismo.

Ese mismo día 4, pero por la mañana, el Ayuntamiento de Cambados invita a los vecinos a participar en un brindis colectivo en la Praza do Concello, organizado para celebrar el primer aniversario de la designación de Cambados como Ciudad Europea del Vino, que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2016 en Portugal. Es a las 11.30 horas, y habrá un acompañamiento musical.

El Día Europeo del Enoturismo es el 12 del mes próximo, y en ese caso será la Ruta do Viño Rías Baixas la que lleve el peso organizativo de la actividad, pues tendrá lugar la cata de vinos para aficionados. Como en los casos anteriores, la asistencia es gratuita, pero se pide reservar plaza. En este caso habrá que hacerlo en el pazo de Torrado, que es donde tiene su sede la Ruta do Viño.

Finalmente, otra actividad en la que está trabajando el Ayuntamiento de Cambados es un concierto y cata de vinos acompañados por mascotas, que se va a celebrar en colaboración con el Refugio, y que se presenta mañana.

Acto de Cigales

Pero los actos vinculados al turismo del vino arrancan ya este fin de semana, puesto que mañana sábado tendrá lugar en el Parador de Turismo la presentación de una tesis doctoral sobre la relación entre el vino y el arte. Correrá a cargo de un técnico de la denominación de origen Cigales, y al término de su exposición se procederá a una cata de caldos de esta región vitícola de la provincia castellana de Valladolid.

El taller es a las 19.00 horas, y aunque la entrada es libre, se exige que se reserve plaza en la oficina de turismo, puesto que el aforo está limitado a 100 personas.