O Grove, otra vez sin agua

Los grovenses vuelven a padecer los cortes de agua, y todo a raíz de una nueva avería en la red general. Esta vez la rotura de las tuberías se produjo, esta mañana, en la zona de Beiramar. Allí se encuentran a estas horas los operarios municipales y la concejala de Obras, Ángeles Domínguez.

Tras la rotrura se produjo una especie de géiser y la zona quedó inundada.

Y no es el único corte en el suministro que afecta a los mecos. Ayer por la tarde el alcalde, José Cacabelos Rico, colgada en las redes sociales el siguiente aviso: "Informamos que, por mor das obras na rúa Castelao, dende as 00.00 horas de hoxe e ate as 6.00 horas do xoves haberá corte no subministro da auga. O corte afectará ás zonas de Monte da Vila, Beiramar, Castelao, Peralto, Outeiriño, Prateria, parte do Corgo e parte de Alexandre Bóveda e Fontiña. Esperamos que sepan comprender esta situación e desculpen as molestias".