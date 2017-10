Adif acomete mejoras en Vilagarcía y Vigo relacionadas con el Eje Atlántico de Alta Velocidad Ferroviaria

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, acaba de invertir 131.323 euros en la acometida de dos actuaciones en Vilagarcía de Arousa y Vigo relacionadas con la puesta en marcha del Eje Atlántico de Alta Velocidad Ferroviaria. En el caso del municipio vilagarciano los trabajos se centraron en el parque forestal de Pinar do Rei, una zona del monte que fue rellenada, por convenio con el Concello, con los materiales procedentes de las excavaciones para los túneles del nuevo ramal ferroviario.

El parque forestal fue construido cuando se acabaron los rellenos pero el Concello de Vilagarcía no llegó a recibirlo debido a que no se encontraba en las condiciones óptimas establecidas en el convenio. Ahora Adif ha encargado el despeje y desbroce de toda la superficie del parque, recuperando los senderos existentes, y la reposición de papeleras y de la barandilla perimetral en aquellos puntos en los que se encontraba deteriorada.

Además se ha mejorado la pista perimetral en el acceso del parque con labores de perfilado y de reperfilado, aporte de material granular y limpieza de cunetas. Los trabajos han concluido recientemente, respondiendo así a una demanda del Concello de Vilagarcía de Arousa.

En la estación de Vigo-Urzáiz se ha realizado la reposición definitiva del saneamiento, unos trabajos que han incluido la limpieza de toda la instalación, la videoinspección de las conducciones y la ejecución de un acceso apto para la entrada de vehículos de limpieza al pozo 5. Además, se ha procedido al acondicionamiento del entorno de la pasarela peatonal sobre la autopista AP-9, mediante el acondicionamiento de los taludes, la limpieza de vegetación en senderos y viales, así como recogida de basuras y limpieza manual de cunetas, la ejecución de areneros en los pozos de las cunetas y la reposición del cierre, en las zonas en que había sido vandalizado, y reparación de la puerta existente.