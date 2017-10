Los incendios forestales y la sequía dejan los montes sin las preciadas setas de otoño

El "Outono micolóxico" de Vilagarcía llega con una notable escasez de setas como consecuencia de los graves incendios forestales y la pertinaz sequía. La asociación micológica A Cantarela, presidida por Carlos Álvarez Puga, regresó el domingo de su primera excursión a los montes de la provincia de Ourense con una gran decepción porque solo se recogieron cuatro setas en una carballeira de San Cristovo de Cea.

"Este año tendremos muy pocos ejemplares para la exposición de setas frescas. De continuar así el tiempo, calculo que no podremos llegar ni a la mitad de lo que conseguimos en otras ediciones. Lo comprobamos en las zonas de monte que visitamos el domingo, donde prácticamente no encontramos nada. También estuvimos por Oseira, pero allí ya no entramos en el monte porque estaba todo quemado. Los incendios forestales provocaron un desastre", declaró Álvarez Puga.

El máximo representante de A Cantarela expresó también su preocupación porque la lluvia que cayó estos días apenas logró mojar un poco la tierra muy castigada por la sequía.

"La humedad aún no caló en el suelo, que es lo que favorece el crecimiento de las setas. Para colmo, vuelve el buen tiempo seco, soleado y con temperaturas cálidas para esta época del año, lo que secará más el suelo. Volveremos a salir al monte el día 5 de noviembre, a ver si para esa fecha tenemos un poco más de suerte. Pensamos ir hacia los montes atlánticos de Barbanza, aunque por aquella zona también hubo incendios. Los miembros de las asociaciones micológicas de Galicia llevamos años muy preocupados por las consecuencias de los incendios forestales y lo reflejamos en varios editoriales de nuestra revista; el último del año pasado", puso de manifiesto el presidente de A Cantarela.

De todos modos, la asociación micológica vilagarciana mantiene toda la programación de su "Outono micolóxico", ya que las setas que se degustan en la "Festa dos cogomelos" son compradas a empresas de cultivo. En este caso, la única preocupación del colectivo es la disponibilidad de la Praza da Peixería que esperan que esté pintada para el domingo 19 de noviembre.