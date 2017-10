El gobierno garantiza que las obras de la calle Castelao estarán terminadas en un mes

El gobierno socialista de O Grove visitó ayer diversas obras en marcha en la localidad. Entre ellas la peatonalización de la céntrica calle Castelao, "que estará terminada antes del 30 de noviembre", y la dotación del área lúdico-deportiva del barrio de Peralto-Confín, "con la que ampliamos nuestra firme apuesta por crear espacios de convivencia".

El alcalde, José Antonio Cacabelos Rico, se hizo acompañar de varios de sus concejales para visitar ambos lugares y supervisar los trabajos efectuados en ellos, resultando especialmente significativa la inspección cursada en la calle Castelao, por todo lo que representa.

En este caso en concreto el máximo mandatario meco dejó constancia de que "las obras avanzan a buen ritmo", por lo que garantiza que "se cumplirán los plazos" que se habían marcado cuando se decidió empezar las obras incluso antes de la Festa do Marisco -no era lo deseado- para terminarlas antes del 30 de noviembre y así conseguir una subvención por importe del 80% del desembolso total que, en caso contrario, se perdería.

Tal es el avance experimentado, según el propio Cacabelos, que a estas alturas "estamos metiendo ya todo el cableado subterráneo y pronto se procederá a cambiar la red general de abastecimiento de agua", siendo ésta "la parte más complicada".

Al mismo tiempo hay partes de la popularmente conocida como calle "castorse" que ya se están empezando a hormigonar.

En cuanto al parking prometido para compensar la pérdida de plazas derivada de la ejecución de este proyecto de humanización y embellecimiento, dice José Cacabelos que "se irá acondicionando poco a poco", al tiempo que se ejecuta la obra de peatonalización, "para utilizarlo una vez abierta la calle".

Tras la visita a la zona el alcalde y su equipo quisieron destacar, igualmente, que esta obra no resultó tan caótica como algunos creían durante su ejecución en plena Festa do Marisco, pues a pesar de que se trató de la edición "con más afluencia de los últimos años los problemas de aparcamiento no fueron tantos, y eso que en días como el del Pilar entraron miles de coches y la catorse estaba cerrada; pero no hubo ninguna catástrofe".