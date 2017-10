Cambados tiene familias en lista de espera para tres centros de día

En poco más de 15 días se cumplirán dos años desde que se terminaron las obras del centro de día de Cambados. Pero sigue cerrado, y no existe una fecha concreta de apertura. Mientras, hay familias de la localidad que necesitan el servicio desde hace meses. Según el concejal de Servicios Sociais, Constantino Cordal, hay personas dependientes o mayores de Cambados que están en lista de espera para los centros de día de Corvillón (que es privado), Vilagarcía y hasta Portas.

Cordal y el portavoz municipal, Xurxo Charlín instan a la Xunta a poner en marcha cuanto antes el servicio en Cambados, pues consideran que si no lo ha hecho hasta ahora ha sido "porque el Partido Popular ha dilatado el proceso adrede". Por ello, instan a la administración autonómica a que cumpla el compromiso al que llegó en el Parlamento gallego, de que el centro se abriría a lo largo de este año.

Fue a raíz de una pregunta del portavoz de En Marea, Luis Villares, y el gobierno de Cambados sospecha que "una vez más la Xunta va a incumplir sus compromisos", porque "tardaron cinco meses en licitar y adjudicar el mobiliario y el equipamiento, y parece difícil que ahora vayan a ser capaces de adjudicar la gestión en solo dos".

Cordal hizo un repaso histórico para avalar su versión de que ha sido el PP el que ha retrasado el proceso de puesta en marcha del servicio. En este sentido, recuerda que en 2007 los conservadores votaron en contra de adherirse al Consorcio de Igualdade -que se creó para construir centros de día-, "y de hecho no lo hicieron en ocho años".

Esa gestión la hizo el cuatripartito, y según Cordal se produjo un retraso de dos meses, "porque tuvimos un cambio de secretario. El portavoz del PP, Luis Aragunde, nos acusa de haber retrasado el proceso por esos dos meses, cuando el PP tuvo ocho años para incorporarse al Consorcio y no lo hizo".

Cesión del terreno

También afirma que desde que se adoptó el acuerdo para cederle los terrenos a la Xunta para la construcción del centro (en 2010) hasta que se materializó pasaron dos años". Finalmente, Cordal argumenta que la Xunta solo presupuestó 12 euros para tercera edad y dependencia en Cambados en las cuentas de 2016, y que este año "en vez de licitar juntos el mobiliario y la gestión, con lo que se habría ahorrado tiempo, los han sacado por separado".

Ambos ediles sostienen que el Concello "insta a la Xunta a abrir el centro de día cuanto antes, porque hay muchas familias que están en lista de espera para otras localidades". "Pero no nosotros no podemos hacer más que instar a la Xunta a que agilice el proceso. El edificio y el servicio dependen de la Xunta, y nosotros no podemos abrir algo que no es nuestro". "Cada día que pasa queda más claro que si no se abre es porque el PP no quiere".