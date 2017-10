Vecinos de Almirante Fontán temen las molestias del cambio de nombre

Vecinos de Almirante Fontán no están por la labor de que el Ayuntamiento les cambie el nombre de la calle para cumplir con la Ley de Memoria Histórica. No tienen nada en contra de que este vial pase a denominarse Luis Pando, recientemente reconocido como Hijo Adoptivo de Vilagarcía a título póstumo, sino que no quieren ningún otro nombre para su calle.

La presidenta de la comunidad de vecinos, Josefa Soñora, recuerda que muchos residentes son personas de avanzada edad que temen los inconvenientes que puedan tener con una modificación de su dirección. "Además Almirante Fontán fue quien hizo estos edificios para los marinos", añade Soñora.

Una treintena de vecinos firmaron un escrito que entregaron al Concello para trasladarle el malestar con la previsión de cambiar el nombre de esta calle de Vilaxoán. No obstante, desde el Ayuntamiento precisan que la decisión aún no está tomada y que el asunto se abordará en la segunda reunión que mantendrá la comisión municipal de revisión del callejero, integrada por todos los grupos políticos de la corporación.

Por su parte, la asociación de vecinos de Vilaxoán, presidida por Xoán Mariño, tenía programado un encuentro el martes por la noche para tratar diversos asuntos, entre ellos la denominación de la calle Almirante Fontán, pero por problemas de agenda la reunión tuvo que posponerse.