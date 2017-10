Marta Giráldez vincula el estado de las fincas con la "dejadez" del alcalde meisino

La portavoz del PSOE de Meis, Marta Giráldez, considera que la administración local no hace lo suficiente para que las parcelas de monte próximas a las viviendas estén en buen estado. "La excusa de que no se conoce al propietario de una parcela no nos sirve, porque una administración local tiene medios suficientes para descubrirlo".

En su opinión hay dejadez por parte del grupo de gobierno que dirige José Luis Pérez. "En Paradela, que es donde yo vivo, conozco el caso de una finca de miles y miles de metros cuadrados. El Concello lleva años sin cobrarle el IBI a los propietarios, y cuando preguntamos por qué, el gobierno nos responde que es que no saben quién es el dueño. Y mientras tanto hay árboles de esa finca que están sobrevolando los tejados de las casas. ¿A qué se pueden enfrentar los vecinos si prende fuego en la finca?".

"En Meis hay muchas quejas de los vecinos sobre la limpieza de los terrenos próximos a las casas", añade Giráldez. En cualquier caso, también apunta que la Xunta de Galicia tiene una responsabilidad política, por no haber ampliado en el tiempo el operativo contraincendios. "El cambio climático ha afectado. Vivimos un segundo julio".