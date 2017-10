Un estudio determinará si la ceniza puede llegar al marisco por los ríos Ulla y Umia

La ceniza de los incendios puede afectar gravemente a los bancos marisqueros si es arrastrada por lluvias torrenciales. ¿Pero a cuáles? Eso es lo que van a intentar determinar en los próximos días los patrones mayores, con la ayuda de los técnicos. Sobre el papel, todo dependerá de donde viertan las aguas de las zonas quemadas.

El patrón mayor de Cambados, Ruperto Costa, explica que en el caso de O Salnés las zonas habitualmente más sensibles después de unos incendios importantes son las desembocaduras de los ríos Ulla y Umia, donde se encuentran los bancos de Os Lombos do Ulla y Carril, al norte; y de O Sarrido y Castrelo, en el caso del Umia. No obstante, aún no se puede determinar si los incendios del domingo afectarán a estas zonas, pues todo dependerá de hacia donde caigan las aguas de las escorrentías y de los arroyos de monte quemado. Un aspecto que habrá que determinar a lo largo de esta semana con los planos.

Los patrones mayores y la Consellería do Mar se reunieron el martes pasado, y uno de los asuntos que se abordaron fue el de la preocupación del sector por una eventual mortandad masiva de marisco. A este respecto, recuerdan lo sucedido tras la ola de fuegos de agosto de 2006, cuando los arrastres de ceniza se depositaron en las concesiones, ahogando literalmente miles de kilos de almeja. Asimismo, los incendios tuvieron vinculación con las violentas riadas de noviembre, que también causaron una enorme mortandad debido al exceso de agua dulce.

En la reunión del martes se acordará que el gobierno gallego colaborará con el sector "en la identificación de las zonas afectadas por los incendios que puedan suponer un riesgo para los bancos". Así, ha pedido a los pósitos que les remitan antes de mañana viernes "un listado de zonas susceptibles de afectación". "El objetivo es hacer un trabajo conjunto de evaluación de las zonas incendiadas en las que se estime que podrían producirse desprendimientos y corrimientos de tierra o alteración de los cursos fluviales que pudiesen influir en los bancos marisqueros", explica la administración autonómica.

La Xunta explica que en cuanto se termine la valoración, se estudiarán las acciones correctoras a tomar. En cuanto se termine la cartografía de la zona afectada, el Intecmar coordinará un operativo para priorizar las actuaciones.