Los cazadores de Armenteira elevan a 25 las hectáreas quemadas, y hoy paran la actividad

La superficie afectada por el incendio de Armenteira del domingo podría ser muy superior a las 15 hectáreas a las que aludió en un primer momento la Consellería do Medio Rural. El lunes, el Ayuntamiento de Meis emitía un comunicado en el que cifraba la superficie afectada en al menos 70 hectáreas, y la sociedad de caza de Armenteira explicó ayer que se les han quemado entre 20 y 25 hectáreas. En este último cómputo se incluyen solo las parcelas habilitadas para la actividad cinegética -que no son todas en el monte-, pero ya supera con creces el primer balance oficial de la Xunta de Galicia.

El presidente de la sociedad de caza de Armenteira, Juan José Millán, afirma que si bien el coto que ellos gestionan es mucho mayor -de 1.700 hectáreas-, con lo que la superficie afectada por las llamas es porcentualmente escasa, "esa era una de nuestras mejores zonas de caza". "Estos días he ido a dar una vuelta y creo que la caza menor que había allí murió toda", añade.

La organización ecologista Adega reclamó a raíz de la ola de incendios que se suspenda temporalmente la caza en las zonas limítrofes a las afectadas por el fuego. Argumentan que los animales salvajes que hayan podido sobrevivir se habrán refugiado en los perímetros, por lo que insta a facilitarles el alimento y a suspender durante un tiempo la actividad cinegética, para que la fauna no se sienta obligada a regresar al área quemada.

Al respecto, la sociedad de Armenteira ha tomado la decisión de no ir hoy a cazar, "por solidaridad" con los afectados, entre los cuales se encuentran los propietarios del monte, los vecinos que vieron las llamas encima de sus casas o ellos mismos. Además, Juan José Millán avanza que el sábado se celebrará un asamblea de socios, y que se abordará entre todos la posibilidad de suspender la caza todos los jueves en lo que resta de temporada. "Es algo que hay que hablar en la asamblea, pero algunos socios ya me han transmitido que por ellos este año solo se irá los domingos y los festivos". La sociedad de Armenteira aglutina a unas 70 personas.

No obstante, la medida de no subir hoy jueves al monte no se adoptará en todos los Tecores (Territorios Cinegéticos Ordenados), puesto que los aficionados de Vilagarcía y Meaño sí tienen previsto salir.

En el caso de Vilagarcía, el incendio del monte Xiabre apenas les afectó, "porque el fuego murió al llegar a la zona que se nos quemó en agosto del año pasado", según el secretario del colectivo, Pedro Rodríguez.

En Meaño, por su parte, también prevén cazar hoy. Ellos sí tuvieron daños en parte de su monte -el Tecor de Armenteira es único, aunque haya dos sociedades de caza distintas-, y el presidente, Rafael Otero, hace una condena enérgica de lo sucedido. "Galicia no arde. A Galicia la queman". "Era espantoso ver como ardía todo el monte. A quienes han hecho eso habría que castigarlos duro".

Se considera que tanto el incendio de Armenteira como el de Xiabre fueron intencionados, al declararse presuntamente en varios focos casi simultáneos.