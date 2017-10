La amenaza de la toxina lipofílica intensifica las descargas de mejillón en toda la ría

Tras un año en el que el sector apenas ha tenido noticias de la presencia de "marea roja" en la ría de Arousa, la aparición de toxina lipofílica en cuatro de los polígonos más próximos a la bocana ha levantado las alarmas y disparado las descargas en los últimos días. Puertos como el de O Xufre, en A Illa, o el de Vilanova, están trabajando en estos momentos a destajo gracias al estado óptimo del mejillón y al inicio de la campaña de Italia, dos circunstancias que han incrementado, de forma importante, los pedidos y las descargas.

O Xufre registraba ayer un tráfico intenso de camiones esperando para cargar toneladas de mejillón, en su mayor parte, con destino a los mercados de fresco, una situación que se extendió prácticamente durante toda la jornada y que, probablemente, se volverá a repetir en el día de hoy.

Las limitaciones del muelle también obligaban a los barcos a aguardar para poder descargar, por lo que el trasiego en las rampas fue constante pese a la lluvia que tuvieron que soportar.

En estos momentos, se encuentran cerrados cuatro polígonos en la ría de Arousa, tres de manera cautelar desde el pasado lunes. Bien es cierto, que la reapertura el martes de dos polígonos, los Ribeira B y C, inducen a la esperanza de que el episodio tóxico no sea especialmente virulento, lo cierto es que en el sector no se descarta que, en los próximos días, la cifra de parques de cultivo cerrados pueda incrementarse en los próximos días. No en vano, en otras rías como la de Baiona, Pontevedra, Muros y Corme-Laxe ya se ha decretado la prohibición para extraer moluscos de las bateas en su totalidad, mientras en la de Vigo, permanecen cerrados tres polígonos en la zona de Cangas.

En total, el número de polígonos de bateas cerrados en Galicia por las toxinas es de 22, la mayor parte de ellos en la vecina ría de Pontevedra, y en los que la prohibición de extraer mejillón se remonta a los meses de agosto y septiembre, cuando se detectó la presencia de toxina diarreica (DSP).

El número de parques de cultivo de los que no se puede extraer el mejillón ronda los 600, sobre un total de 3.300 existentes en toda Galicia.

De continuar la persistencia de los vientos del sur, la amenaza puede extenderse al resto de la ría de Arousa, que hace tiempo que no vive una situación complicada por la presencia de toxina en las aguas, algo que les ha permitido ir dando salida a la producción.

Los vientos con componente sur, de mantenerse, podrían acabar arrastrando la toxina al interior de la ría, en un momento en el que el mejillón se encuentra en una situación óptima para su comercialización, al ofrecer un gran rendimiento en carne.

El cierre de los polígonos en O Grove ha incrementado los pedidos en otros muelles, como el de A Illa o Vilanova, donde las descargas son prácticamente continuas y viven un importante ajetreo diario, mirando al tiempo para que no se acabe extendiendo el episodio tóxico por el interior de la ría, ya que supondría un duro varapalo que el sector lleva años asumiendo con resignación.

De todas formas, en el seno del sector se confía en que el episodio sea más moderado que en situaciones anteriores y les permita afrontar la campaña de Navidad, para la que queda poco más de un mes, con buenas perspectivas y sin desabastecer los mercados.

El año en curso ha sido positivo para todos ellos, explicaban ayer desde el sector, ya que la ausencia de toxinas, desde hace casi un año en la mayor parte de los polígonos de la ría de Arousa les ha permitido vender gran parte de la producción. "Se ha ido vendiendo bien todo el año y, de entrar en la ría, no nos va a sorprender con mucho mejillón colgando de las cuerdas, pero si puede complicar las ventas en una campaña tan importante como es la de Navidad", explicaba ayer un bateeiro.

Infaunales

Donde las cosas están mejor es en los infaunales, que todavía no se han visto afectados por las toxinas, salvo unas zonas en Fisterra, Camariñas, Muros-Noia y una pequeña área en el interior de la ría de Vigo.

En lo que respecta a la ría de Arousa, no se han detectado problemas con las toxinas desde noviembre de 2016, cuando abrió la última de las zonas afectadas por el virulento episodio que se registró el pasado año, y que además de cerrar prácticamente la totalidad de los polígonos de bateas, también afectó a las zonas I y II de la ría, las más próximas a la bocana.

En Muros-Noia, la suerte no ha sonreído a los marineros de la ría de Arousa que apostaron por desplazarse a trabajar allí coincidiendo con el inicio del libre marisqueo.

Desde el pasado día 3, gran parte de la ría permanece cerrada por la presencia de lipofílicas, lo que de no variar, va a suponer un importante golpe económico para los que eligieron esta opción ante el precio al que se comercializan especies como el berberecho.

En lo que respecta a los moluscos epifaunales, solo las rías de Ferrol, Muros-Noia y Arousa permanecen abiertas.