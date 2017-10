El PSOE de Vilanova exige una investigación de los fondos de la casa museo Valle-Inclán

El Partido Socialista de Vilanova de Arousa va a solicitar en el Concello la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la casa museo Valle-Inclán, sobre todo, centrada en el análisis de los ingresos que genera este espacio. Para los socialistas, que sometieron la decisión a una asamblea general de la formación, no cuadra el mensaje que se lanza desde el grupo de gobierno, que afirma que las visitas se han incrementado en un 8,5% con respecto a años anteriores, con los ingresos que esa actividad ha generado, al pasar de 5.136,30 euros en 2015 a 2.790,90 euros en 2017 durante los meses de julio.

La formación ya denunció en su día sus sospechas sobre la desaparición de fondos en la casa museo, por lo que cree que, ahora, con estos datos en la mano, es necesario abrir una comisión de investigación para analizar qué es lo que esta sucediendo. De hecho, recuerdan que ya hubo denuncias acerca de la desaparición de fondos, tramitadas a través de la Policía Local, pero que "cayeron en saco roto".

Una de las cuestiones más graves, a entender del PSOE, fue el hecho de llegar a separar a una funcionaria del puesto de directora del centro, "causándole un gran perjuicio, ya que cayó en una profunda depresión hace más de un año; en 2017 esa funcionaria no estuvo en O Cuadrante y la falta de fondos es tan alarmante que no cabe la menor duda de que no tenía nada que ver con esa situación, pero desde la Alcaldía no se tuvo dudas a la hora de echarla a los pies de los caballos, pese a que en su día, esta funcionaria estaba muy próxima al alcalde".

La propia asamblea socialista, tras analizar el trato dado a esta funcionaria, "no tiene duda de que el regidor, Gonzalo Durán, conoce y consiente lo que está ocurriendo en la casa museo".

Al espectacular descenso en los ingresos por tickets de acceso al museo se suma la ausencia total de documentación que informe sobre las ventas de libros y estatuillas, por lo que "no nos queda duda de que faltan fondos en la recaudación de la casa de O Cuadrante, una ausencia para la que debe encontrarse una explicación, algo que solo podrá hacerse con la puesta en marcha de una comisión de investigación que aclare lo que está ocurriendo".

Los socialistas aseguran que van a continuar investigando esta situación, a pesar de que "Durán amenazó con denunciarnos, porque no podemos consentir que se toquen fondos de las arcas municipales".