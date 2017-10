Exigen una rectificación al patrón de Carril por acusar "sin pruebas" de rayar coches

Los críticos con la gestión de José Luis Villanueva al frente de la Cofradía de Carril exigen al patrón mayor una rectificación inmediata por relacionarles, supuestamente, con diferentes actos vandálicos que han sufrido otros integrantes del pósito en los últimos tiempos. Desde este sector, a los que "se nos acusa de vandálicos, de amenazadores de familia, de navajeros de coches y de incívicos, creemos que debe rectificar sus acusaciones y dejar de atribuirse funciones y competencias de un juez mientras hace uso de la sede de la Confraría como si fuese una sala de lo Penal".

No en vano, en unas declaraciones recientes tras una serie de daños a vehículos de afines a Villanueva, el patrón mayor llegó a señalar a sus críticos con un "los que no respetan a los que fueron elegidos", unas declaraciones que no han sentado nada bien y que vienen a echar más gasolina al fuego existente en la Cofradía de Carril. A las víctimas de los ataques vandálicos, los críticos les instan a denunciar los hechos en un juzgado o en una comisaría para que se esclarezca lo ocurrido.

Por último, la sección de los críticos de la Confraría de Carril asegura que "el pedir la dimisión a alguien es un derecho que nos ganamos todos los españoles hace unos cuantos años, aunque algunos crean que todavía nos encontramos en la Edad Media". Finalizan asegurando que ellos si respetan a los cargos elegidos y que es Villanueva quien no les convoca a las reuniones de la Xunta Xeral.