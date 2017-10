"A los niños les insisto en que no hay que rendirse"

-Su discapacidad no le ha impedido competir al máximo nivel entre los profesionales de este país. Sorprendente.

-Siempre me he visto así, no he echado en falta nada. Siempre me he apañado y no solo para el deporte. Lo he hecho sin ningún tipo de prótesis. Esta discapacidad me ayuda para demostrarle a los niños que no hay que rendirse por nada en las tareas de la vida y no arrojar la toalla a la primera de cambio.

-Pero se entiende que ha tenido que trabajar muchísimo más para poder rendir al nivel exigido y estar tantos años en la élite.

-El éxito es talento más trabajo. En eso tiene que haber un equilibrio. Si el trabajo no va acompañado de talento no te da para competir. Cuando empecé competía contra jugadores con muchas mejores condiciones que yo para entrenar y cuando llegué a un club de cierto nivel era como entrar en el paraíso. Absorbí todo para sacar lo mejor de mí y en ese sentido en poco tiempo fui venciendo o superando a rivales de otros clubes. Si trabajas al final recoges.

-¿En qué acciones del juego se ha tenido que centrar más para limitar los consecuencias de su carencia física?

-Algo en lo que hemos trabajado es para compensar la parte derecha de mi cuerpo en cuanto a masa muscular. He tenido que trabajar mucho la compensación muscular. La limitación está ahí para ciertas cosas. Trabajar parte dorsal, lumbar y brazo derecho.

-Tal es el reconocimiento a su carrera que es usted uno de los pocos deportistas que cuenta con un pabellón de deportes que lleva su nombre.

-Para mí que tantas horas pasé en mi infancia en el Municipal de Guadix supone un orgullo mi nombre. Ese momento en 2008 fue un algo muy importante, muy simbólico y por lo que estoy muy agradecido.