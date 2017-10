"El equipo necesita el apoyo de todo Cambados"

-¿Cómo compatibiliza su labor como profesor en el colegio María Zambrano de Granada con la exigencia del deporte?

-Con mucha disciplina y con mucha constancia. Por la mañana voy a clase y entreno cerca de cuatro horas todas las tardes. Este año juego en Cambados y me desplazaré los fines de semana. Siempre que vaya con la selección nacional, al ser funcionario del Estado, nos dan permiso.

-¿Cómo se gestó su fichaje en Cambados?

-Sus componentes de la pasada temporada son amigos, Guillermo Sánchez y Rafa Taboada. Los conozco desde niños. Me hablaron muy bien del club. También conozco a los Fernando Padín, padre e hijo, desde hace muchos años. Me propusieron el reto de esta temporada de estar en fase de ascenso y buscar subir a Superdivisión. La distancia era un impedimento, pero nos pusimos de acuerdo ambas partes y encantado de estar ahí.

-En su carrera también se incluyen tres ascensos a Superdivisión, la élite del tenis de mesa español. ¿Ha venido a Cambados a por el cuarto?

-Sería precioso el lograrlo. Vine a Cambados porque soy ambicioso y el reto me encanta, aunque hay que decir que nuestro grupo, con los equipos de Madrid, ha subido mucho de nivel. Jugar otra vez en Superdivisión con Cambados estaría muy bien, pero hay mucho trabajo por delante para ello.

-¿Y a nivel internacional le quedan más hazañas por lograr?

-Hasta que la motivación para entrenar siga ahí y las lesiones me respeten seguiré. Además la familia me anima a compatibilizarlo todo. Esa paciencia y esa tranquilidad que me da la familia me ayuda a seguir compitiendo. Mientras eso se dé, ahí estaré. En mi carrera deportiva siempre me he marcado cosas a corto plazo. El año siguiente tenemos Mundial individual y ese es el próximo reto. Si llego físicamente bien pensaré en ir a Tokyo 2020.

-Además de por su presencia, ¿cómo anima a la afición a que acuda a apoyar a San Tomé al Cambados TM?

-El tenis de mesa es un deporte que cuando lo ves en directo impacta muchísimo y a medida que lo vas conociendo técnicamente mucho más. Hay que llenar el pabellón de San Tomé. El público hace mucho a favor y en contra y el equipo necesita el apoyo de todo Cambados.