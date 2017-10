Acusan al Capítulo Serenísimo de boicotear el acto

Una de las cuestiones que destacó fue la ausencia de representación del Capítulo Serenísimo del Albariño en el evento. No faltaron incluso acusaciones directas a este colectivo respecto a la actitud tomada en contra del acto organizado por el Concello de Cambados.

Antonio Reguera, presidente de la Fundación Luso-Galaica, manifestó en su discurso en la recepción oficial que "no solo no han querido participar, sino que han boicoteado esta jornada hablando con cofradías para que no asistieran. Es triste porque no recuerdo un evento para celebrar el final de la vendimia mejor organizado que este".

Pedro Piñeiro, secretario del Capítulo, quiso dejar bien claro que la entidad que representa, "es una de las hacedoras para que Cambados fuese Capital Europea del Vino. Desde hace más de 65 años llevamos trabajando. Ese es el tiempo que lleva el Capítulo defendiendo a Cambados y al vino albariño".

Insistió Piñeiro en que "el Capítulo no torpedea a nadie. Estamos para todo lo que se nos necesite. Este es un acto que ha organizado el Concello de Cambados sin contar con nosotros. Se nos realizó una invitación a posteriori cuando ya se habían mandado las invitaciones a otras cofradías desde tres días antes a hacérnosla llegar, cuando la cofradía anfitriona tendría que ser la de Cambados".

En otro orden de cosas, Xurxo Charlín quiso destacar que "para el concello este encuentro es una inversión muy positiva para potenciar Cambados turisticamente y darlo a conocer a través del vino. Lo que es una pena que se pretenda hacer política con un acto así".