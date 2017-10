Vilagarcía prohíbe la recogida de enseres en el punto limpio por una norma europea

Las obras en el punto limpio de Vilagarcía han supuesto un antes y un después en la imagen y el funcionamiento de este recinto municipal ubicado en Pinar do Rei. Aquellas montañas de basura en las que se mezclaban inodoros con escombro de todo tipo se han sustituido por espacios diferenciados para cada tipo de residuo y el Concello ha llevado a cabo una importante limpieza que ha liberado y dejado en condiciones buena parte del espacio del punto limpio.

Una de las novedades en la gestión del servicio es que ninguna persona o empresa que no esté autorizada para el traslado de residuos podrá recoger material alguno en el recinto. "Es debido a una normativa europea, que es más restrictiva", apunta el concejal de Medio Ambiente, Lino Mouriño. Admite que esta prohibición de recoger enseres no se está llevando a cabo a rajatabla, sino que la idea es "ir reduciendo y limitando" la retirada de forma paulatina. "Antes de que acabe el año colocaremos un cartel para informar a los vecinos de la nueva distribución de los residuos y de que no se pueden recoger las cosas", anuncia el edil.

Aclara que las únicas entidades que pueden retirar el material del punto limpio son los gestores autorizados. El Concello está solicitando presupuestos a distintas empresas para mejorar el reciclaje y aumentar el tipo de residuos que recoge. De hecho cuando el Concello encuentre una dedicada a los neumáticos, el punto limpio comenzará a aceptar la entrada de este tipo de material. Actualmente no lo hace y hay personas que deposita las ruedas en el exterior del recinto. "Este año las hemos recogido tres veces", lamenta el concejal.

Mouriño también prevé gestionar ropa, probablemente ya en el mes de noviembre, y separar el escombro. Reconoce el socialista que está pendiente la organización de los residuos de menor tamaño (lámparas, etc.) y que la tolva de mayor tamaño se preparará con una cubierta para albergar pequeños electrodomésticos como por ejemplo televisiones.

Mientras que Cespa se sigue encargando de los residuos voluminosos, Ravella ha llegado a un acuerdo con Finsa mediante el cual esta empresa recoge la madera del punto limpio sin coste alguno para las arcas municipales. "La idea es realizar una gestión más ordenada del recinto. No se trata de almacenar. Estamos empezando a buscar gestores autorizados para otros residuos. Es un trabajo lento pero ya se están empezando a ver los resultados", señala el responsable de Medio Ambiente.

Aunque afirma que cada vez los ciudadanos están más concienciados con la necesidad de reciclar, es consciente de que todavía queda por hacer, pues los vertederos aún persisten en los montes de Vilagarcía, tal y como denunciaban hace unos meses los comuneros.

En relación a los robos de material en las instalaciones de Pinar do Rei, fuentes cercanas a ellas admiten que se siguen produciendo.

Lino Mouriño anima a la ciudadanía a reciclar, ya sea a través del punto limpio, abierto los siete días de la semana. De lunes a sábado funciona de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Los domingos solo en horario de mañana. Además, la concesionaria del servicio de basura y limpieza de calles, Cespa, recoge objetos voluminosos dos días al mes -los martes- en los domicilios, siempre con previo aviso.

Los objetos más habituales que se pueden ver a día de hoy en el punto limpio de Vilagarcía son televisiones, neveras, restos vegetales (separados en los nuevos silos), de obras, sillones, colchones, ventanas, madera o plásticos duros, entre otros. El Ayuntamiento está pendiente de contratar a una empresa para la retirada de los RAAEs (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).