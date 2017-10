Programa para este sábado

11.00 horas: Apertura de las casetas de venta de marisco en las carpas de degustación de raciones de marisco y de pinchos.

12.00 horas.- Desafío Arousa: Regata de dornas a remo en el campo de regatas sito en el puerto de O Grove y está organizado por el club Dorna Meca..

13.00 horas.- Sesión Vermú en la carpa de la cafetería con concierto de música actual, una de las citas más bien recibidas por los asistentes a la presente edición de la Festa do Marisco de O Grove.

13.00 horas. Exhibición de Gimnasia Rítmica organizada por el club Biqueira de la localidad grovense. Se celebra en la plaza de O Corgo, donde se asientan las carpas de la fiesta gastronómica más importante de Galicia.

17.30 horas.-. Concurso de platos de mejillón "Amegrove". Tras la reunión del jurado se entregarán los premios a los vencedores del concurso en un acto a desarrollar esta tarde en la carpa institucional.

18.00 horas.- Agility Fiesta del Marisco, patrocinado por la firma Don Can Arion y que se celebra en la carpa de conciertos y que consiste en un verdadero desfile de peros de distintas razas.

18.00 horas.- En la carpa de la cafetería se ofrece un concierto de música actual por grupos locales con el fin de amenizar la jornada a los miles de visitantes de la localidad.

20 horas.- Celebración de la Gala de entrega de las Centolas de Ouro 2017 y entrega de los premios de la IV Bienal del Simposio de Escultura de la Festa do Marisco. El acto se desarrolla en la carpa institucional con presencia de los galardonados en esta edición y de los tres escultores que durante el presente mes han labrado sus trabajos al aire libre.

21.30 horas.- Apertura de la Muestra de pinchos, una de las citas obligadas para los visitantes de la presente edición de la Fiesta gastronómica, con muy buenas críticas por parte del público participante.

23 horas.- Conciertos del Marisco con la actuación de Morcheeba y The Pains of being pure of heart que se celebra en la carpa de conciertos. El grupo inglés tiene un importante grupo de seguidores.

Fin de fiesta.- En la mañana del domingo abren las casetas a las 1 y a las 12 habrá exhibición de cocina en vivo con la preparación del rodaballo Insuíña.