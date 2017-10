Una familia cambadesa critica el baremo para lograr plaza de marisqueo a pie

El baremo de puntuación para acceder a las plazas de marisqueo a pie en la cofradía de Cambados convocadas por la Consellería do Mar está levantando ampollas entre algunos de los aspirantes.

Concretamente en los permex reservados a personas en claro riesgo de exclusión social, familiares de Ana Inmaculada Bugallo Rodríguez han querido hacer pública su denuncia tras lo que consideran "una injusticia al estar en una situación de mayor necesidad que los que han obtenido mayor puntuación".

Esta vecina de San Tomé, madre de tres hijos, uno de ellos con una minusvalía al igual que su marido, atraviesa por serias dificultades económicas, cuestión que ha jugado en su contra a la hora de lograr puntos para lograr la plaza.

Pilar Rodríguez, madre de la afectada, señaló al respecto que "mi hija no pudo acudir a los cursos de formación. A los de pago no pudo porque no dispone de medios para hacerlo y el gratuito le coincidió en el hospital y tampoco pudo asistir".

La familia afectada, que también trasladará quejas a la cofradía cambadesa, añadió que "no es justo que una persona que necesita el trabajo para comer se quede fuera y que obtenga más puntos una persona soltera y sin cargas familiares porque sí ha podido pagar el curso", apunta la madre.