Discrepancias con las tasas del Albariño

Otra de las cuestiones que enfrenta al Concello de Cambados y a Portos son las tasas por ocupación de terrenos durante la Festa do Albariño. Durante el encuentro mantenido con los técnicos de Portos, los representantes municipales se llevaron la sorpresa de que se les va a cobrar por el espacio reservado, algo en lo que discrepan desde la institución municipal. "Un técnico municipal realizó mediciones de los terrenos que se ocuparon para la Festa, y en caso de que la cifra que nos envíe Portos no coincida, presentaremos un recurso", explicaba ayer Charlín. No en vano, la reserva de espacio del Concello de Cambados se tuvo que realizar en el mes de febrero para poder completar toda la documentación, siete meses antes de su celebración. "Solicitamos unos 7.000 metros de ocupación, pero finalmente, la efectiva, fue de 4.000, por eso no compartimos que se aplique una tasa por el terreno reservado".

A mayores, las discrepancias con Portos también se completan con el tratamiento del picudo rojo en las palmeras del paseo marítimo, que asciende a unos 9.000 euros. Cambados planteó a Portos que fuese la entidad la que asumiese el coste del tratamiento, al estar ubicadas en sus terrenos, algo a lo que se negaron desde el ente, señalando que "si lo hacían ellos, optarían por cortarlas, ya que no cuentan con personal para este tipo de acciones".