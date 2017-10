Los patrones tildan de "nefasto" el arranque del libre marisqueo por la escasez de capturas

Cuando se cumple la primera semana desde el comienzo del libre marisqueo en la ría de Arousa, los patrones mayores realizan un balance muy pesimista. El de A Illa, Juan José Millán, tilda de "nefasto" el comienzo de la temporada, mientras que su homólogo de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, afirma que "los bancos están muy mal". La campaña empezó el lunes pasado, y los patrones ya solicitaron una reunión con la Consellería do Mar, pues quieren pedir a la administración medidas para reconducir la situación. El encuentro ya tiene fecha, y será el martes próximo, día 17, en Santiago.

Uno de los aspectos que se subrayan desde los pósitos es que los años de crisis en Os Lombos do Ulla -el gran pulmón del libre marisquero en la ría de Arousa, con mucha diferencia- han terminando provocando lo que ya se veía venir: el agotamiento de las concesiones de O Bohído -en las inmediaciones del puente de A Illa- y de Cabío, que es el situado frente a A Pobra do Caramiñal. "La gente se está marchando para Os Lombos porque O Bohído quedó muy esquilmado", sostiene Juan José Millán.

Una opinión que comparte con él Miguel Iglesias, según las impresiones que le han trasladado estos días mariscadores de otros puertos. "La gente de A Pobra me dice que Cabío es un desastre, y los de Vilanova que en O Bohído lo único que hacen es levantar el terreno".

En cualquier caso, en el éxodo de la flota hacia el "río" -como muchos denominan Os Lombos do Ulla- también parece motivado por el buen precio que está teniendo el berberecho los últimos días en las rulas arousanas, favorecido por el cierre de los bancos de Noia a consecuencia de un episodio de toxina lipofílica.

Así, por ejemplo, en la lonja de Carril se ha pagado el berberecho de tamaño mediano a 4,20 euros el kilo, pero incluso se han dado "míos" de los mejores lotes a 16 euros. Esta lonja vilagarciana es la que concentra un mayor número de compradores de berberecho -muchos de ellos fábricas que lo envasan en conserva-, de ahí que sea también adonde más acuden los "rañeiros" del sur de la ría que han conseguido arrancarle unos cuantos kilos al "río".

El patrón mayor de Carril, José Luis Villanueva, también está muy alarmado. "Que haya tantos barcos en Os Lombos es un mal presagio, porque esa es gente que viene escapada de otros lugares. Si hubiese marisco en O Bohído o Cabío la gente no vendría hasta aquí, que le supone un gasto en combustible y más tiempo". Pero es que, además, está convencido de que Os Lombos no va a dar mucho más de sí. "Os Lombos van a peor a cada paso. Lo poco que hay es cría que no va a dar la talla hasta el año que viene, si no la mata una riada este invierno. Os Lombos están hechos polvo, es un desastre".

Villanueva añade que "ningún marinero coge el tope, y si lo coge de una especie no trae casi nada de las demás". El patrón carrilexo considera que un buen termómetro de los tiempos difíciles que está atravesando el libre marisqueo es la carestía de berberecho. "Los datos del año pasado eran esperanzadores, pero es que este año hay un retroceso importantísimo".

Así, esgrime los datos de ventas en la lonja de Carril desde el comienzo de la campaña hasta anteayer lunes. Según él, se despacharon en la rula 4.400 kilos de marisco procedentes del libre marisqueo, fundamentalmente de Os Lombos, con la particularidad de que menos de la mitad de esa cantidad -2.068 kilos- fueron de berberecho, que fue tradicionalmente la especie principal de Os Lombos.

Además, se vendieron casi 1.700 kilos de almeja japónica, casi 400 de babosa, y 300 de fina. "Estas especies siempre fueron acompañantes, y ahora superan al berberecho".

Sin llegar a los topes

El patrón mayor de A Illa sostiene que una gran parte de la flota sí consigue hacer los topes de captura de almeja babosa, pero que a cambio tienen que renunciar a extraer otras especies que sí podrían coger, como el "reló" o la almeja japónica. "Alguna gente está haciendo el tope de babosa, sí, pero a costa de estar trabajando hasta la una y media de la tarde. Cuesta tanto hacer el tope de babosa que te tienes que olvidar de todo lo demás".

Miguel Iglesias es igual de pesimista. "El mejor banco es Os Lombos, y ni siquiera allí se cogen los topes". Tanto es así que vaticina que si se mantiene la presión actual de la flota sobre esta zona donde confluyen el río Ulla con la ría de Arousa, "en una semana ya no quedará nada de marisco".

Según él, incluso hay gente que coge marisco al que le faltan unos milímetros para llegar a la talla reglamentaria y que intentan pasarlo igualmente por el punto de control, "porque están desesperados". "Tenemos que decirle a la Consellería que el libre marisqueo no puede seguir así, porque va a peor año tras año", remacha el patrón de Rianxo.

Durante el día de ayer faenaron en el libre marisqueo 682 embarcaciones de ambos márgenes de la ría -lo que supone más de un millar de personas, pues muchas de ellas van con dos hombres a bordo-, de los cuales 276 optaron por trabajar en Os Lombos. Entre los restantes, 196 optaron por O Bohído, 61 por Cabío, y los 149 restantes se distribuyeron en las diversas zonas de menor superficie que integran el libre marisquero arousano.