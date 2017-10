Sofocan un incendio en una finca utilizada como almacén en O Grove

| El Grupo Municipal de Emergencias de O Grove y la Policía Local sofocaron a primera hora de la tarde de ayer un incendio que se declaró en una finca de la avenida de Portugal. Se trata de una parcela utilizada como almacén por una empresa de pinturas, en la que había numerosos materiales combustibles, como poliéster, rastrojos o paja. Los vecinos dieron la voz de alarma al apreciar una densa columna de humo negro, por lo que desde la central de emergencias del 112 Galicia se alertó también a los Bombeiros do Salnés y al Grupo Supramunicipal de Sanxenxo. No obstante, estas dos unidades ya no llegaron a intervenir, al conseguir los efectivos de O Grove y la Policía Local controlar la incidencia en apenas media hora. No obstante, el fuego se reprodujo sobre las 20.00 horas, por lo que hubo que acudir de nuevo. Los vecinos ayudaron a pasar una manguera.