Padre del "Santo", el colegio o de San Ramón

Durante las seis décadas que ha permanecido en A Illa, Don Olimpio fue un párroco dinámico que no dudó en colaborar con los vecinos a la hora de conseguir determinados logros. Así lo reconoció el regidor de A Illa, Carlos Iglesias, que realizó un recorrido por algunos de los proyectos que se convirtieron en realidad gracias a la mediación de Mejuto. Llegó a A Illa el 2 de noviembre de 1954, con gran parte del pueblo de A Illa esperándole en el muelle, siendo responsable directo, por ejemplo, de la construcción del "Santo" que preside Con do Forno, pues fue él el que lo encargó en 1962 a un maestro de la Escola de Artes e Oficios da Universidade de Santiago de Compostela. Diseñó él mismo la talla de la Virxe do Carme que protagoniza uno de los días más grandes de A Illa, además de ser uno de los mediadores para conseguir los terrenos sobre los que se acabaría edificando el actual CEIP Torre.

Con el se conoció la festividad de San Ramón, una de las romerías más populares de A Illa, que se inició en O Aguiúncho y que hoy se celebra en la zona de A Bouza. Cuando A Illa reclamaba un puente que les uniese al continente, también formó parte de la comisión que se desplazó a Madrid a conversar con Leopoldo Calvo Sotelo, al que conocía desde su infancia en Cuntis. Su más reciente intervención fue la de mediar ante el obispado para conseguir los terrenos para el IES.