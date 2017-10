Los mayoristas de Cataluña "garantizan" las compras futuras del mejillón gallego

Los clientes catalanes de las empresas depuradoras y comercializadoras gallegas van a seguir comprando mejillón cultivado en batea, aseguran que el desafío independentista no va interferir en las relaciones "personales o comerciales" con Galicia y dejan claro que "debe imperar la tranquilidad porque no va a pasar nada".

Hacen estas declaraciones después de que el presidente de la Asociación Galega de Depuradores (Agade), Roberto Fariña, y otros empresarios comercializadores de mejillón mostraban su temor a un cambio en la situación jurídica de Cataluña, al considerar que esto podría entorpecer las ventas de molusco.

Basten como referencia las palabras de Leandro Serra Pallarés, presidente de la Asociación de Mayoristas de Barcelona, quien ayer quiso lanzar a través del decano de la prensa nacional "un mensaje de tranquilidad".

"No sé la idea que tenéis en Galicia de lo que está pasando en Cataluña, ni tampoco sé qué creen en Andalucía o Cantabria, pero desde luego la gente aquí trabaja con normalidad, vamos al cine, al mercado y seguimos una vida normal y corriente", declara este representante del cien por ciento de los mayoristas barceloneses.

Convencido de que "alguno ya empieza a descabalgarse" del proceso independentista, el presidente del Gremio de Mayoristas del Mercado Central del Pescado de Mercabarna relata que "la sociedad civil catalana no se merece los políticos que tenemos", pero en cualquier caso "continuamos con nuestro trabajo y vamos a seguir con nuestros proveedores y nuestros pagos".

Lo que procede, a su juicio es "que dejemos de hacernos daño unos a otros y mantengamos la excelente relación que tenemos desde hace medio siglo los mayoristas de Barcelona con los mariscadores y los mejilloneros gallegos".

Declara Serra que "hay incluso relaciones de familia y amistades bárbaras que no queremos perder", por eso insiste en que "los mayoristas vamos a seguir comprando el mejillón y demás productos gallegos y las relaciones personales que tenemos incluso pueden verse fortalecidas porque también aquí estamos recibiendo muchos mensajes de ánimo y tranquilidad desde Galicia y toda España; y eso demuestra que podemos y debemos entendernos".

El máximo exponente de esta asociación de mayoristas catalana termina diciendo que "si sucede algo ya lo arreglaremos, pero insisto en que no hay problema y mi opinión personal o particular es que esto del independentismo no va a llegar a ninguna parte; y aunque así fuera tampoco pasaría nada y las compras del producto gallego continuarían".