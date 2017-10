La plataforma reanuda las movilizaciones en defensa del área sanitaria do Salnés

Tras la multitudinaria manifestación que tuvo lugar en Vilagarcía en defensa del área sanitaria do Salnés, la comisión de trabajo de la plataforma ha vuelto a reunirse para reanudar las movilizaciones con el fin de conseguir que se retire el proyecto de modificación de la Lei de Saúde de Galicia. El colectivo solicita una reunión con el conselleiro de Sanidade para abordar este delicado tema que perjudica a la comarca.

La entrevista con el máximo directivo de la sanidad gallega es la primera de un programa de acciones a llevar a cabo en los próximos días en defensa del área sanitaria do Salnés que se reconvertirá en distrito de Pontevedra, de aprobarse la modificación que se tramita en el Parlamento.

Las charlas informativas por las casas da cultura y centros sociales y culturales de los seis municipios que integran el área sanitaria do Salnés (Catoira, Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova, Cambados y A Illa de Arousa) sobre cómo afectará a los usuarios de la comarca la modificación de la Lei de Saúde, constituyen otra de las bazas de la Plataforma pola sanidade pública do Salnés para explicar la situación a los ciudadanos.

Tampoco se descartan otras acciones de protesta y movilización abiertas a la ciudadanía para que los vecinos tengan la oportunidad de pronunciarse públicamente en defensa del área sanitaria do Salnés, como ya lo hicieron en el día de la manifestación. En este sentido, se estudia la convocatoria de una marcha o "andaina" desde los municipios al Hospital Comarcal do Salnés, aunque aún no se ha fijado fecha para esta actuación.

Por su parte, las centrales sindicales que están integradas en la plataforma expresaron su malestar porque ninguna de las alegaciones formuladas a la modificación de la Lei de Saúde, en el plazo de presentación de sugerencias hasta el 15 de septiembre, fue aceptada por el Gobierno de la Xunta.

El grupo de trabajo de la plataforma pola defensa da sanidade pública do Salnés volverá a reunirse la próxima semana, tras la última de las manifestaciones de las áreas sanitarias afectadas por la reforma legislativa (será en Monforte mañana) para tratar en detalle el nuevo calendario de actuaciones. "No podemos parar, no vamos a permitir que nos privaticen la sanidad pública", declaró la portavoz de la agrupación.